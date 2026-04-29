Ціни на пальне у Харкові: бензин та дизель подорожчали

У середу, 29 квітня, на заправках Харківської області оновилися ціни на пальне. Порівняно з попередніми показниками, ситуація в регіоні демонструє нову динаміку вартості всіх видів енергоносіїв.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне

Порівняно зі вчорашнім днем, 28 квітня, ситуація на АЗС Харківщини неоднозначна. Вартість бензину марки А-95 преміум та А-92 залишилася на рівні вчорашніх показників. Водночас бензин А-95 та дизельне пальне продемонстрували незначне підвищення ціни. Натомість автомобільний газ став єдиним видом пального, який сьогодні здешевшав, що дещо полегшило витрати для водіїв. Середня вартість пального на Харківщині 29 квітня:

Бензин А-95 преміум — 76,43 грн/л;

Бензин А-95 — 71,62 грн/л;

Бензин А-92 — 67,13 грн/л;

Дизельне пальне — 87,92 грн/л;

Автомобільний газ — 48,34 грн/л.

Як змінилися ціни

Аналіз ринку показує, що вартість дизельного пального в області залишається на високому рівні, наближаючись до позначки у 88 гривень за літр. Преміальні марки бензину також тримаються у верхньому ціновому діапазоні, тоді як автомобільний газ демонструє відносну стабільність порівняно з піковими значеннями минулих тижнів. Експерти пов’язують такі цінові показники з поточним балансом попиту та логістичними витратами на доставку пального в прифронтовий регіон.

Зазначимо, що реальна ціна на конкретних АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж.

