Цены на топливо в Харькове падают: стоимость на АЗС 5 июня

Работник АЗС заправляет авто. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 5 июня, на заправках Харьковской области зафиксирована тенденция к снижению цен на большинство основных видов топлива. После определенного периода колебаний стоимость почти всех энергоносителей пошла на спад, и только один вид бензина продемонстрировал стабильность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные мониторинга профильных порталов.

Цены на топливо

По средним показателям Минфина, стоимость топлива в Харьковском регионе сегодня составляет:

Бензин А-95 премиум — 79,48 грн/л;

Бензин А-95 — 75,01 грн/л;

Бензин А-92 — 69,91 грн/л;

Дизельное топливо — 85,78 грн/л;

Автомобильный газ — 45,75 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка за последние сутки свидетельствует о заметном удешевлении ресурсов:

Бензин А-95 премиум сбросил 8 копеек — со вчерашних 79,56 грн/л до 79,48 грн/л.

Популярный А-95 существенно подешевел на 10 копеек по сравнению с показателем 4 июня (было 75,11 грн/л).

Дизельное топливо зафиксировало снижение на 14 копеек — с 85,92 грн/л до 85,78 грн/л.

Автомобильный газ продемонстрировал самое ощутимое падение рынка, потеряв сразу 56 копеек (вчера его средняя цена держалась на уровне 46,31 грн/л).

Стоимость бензина А-92 осталась единственной неизменной позицией и полностью повторяет показатель четверга — 69,91 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС

Согласно детальным данным профильных операторов региона, по состоянию на 5 июня цены на стелах заправок выглядят так:

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OKKO и WOG: удерживают одинаковые ценники. Бензин А-95+ стоит 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 88,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л.

SOCAR: предлагает премиальный А-95+ по 81,90 грн/л, евро-95 — по 78,90 грн/л, дизель стоит 87,90 грн/л, а автомобильный газ — 47,90 грн/л.

Ovis: цена на А-95+ составляет 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, газ — 45,29 грн/л.

UKRNAFTA и U.GO: демонстрируют идентичные предложения на большинство позиций. А-95 стоит 74,90 грн/л (в Укрнафте премиальный А-95+ также по цене 74,90 грн/л), А-92 предлагают по 69,90 грн/л, дизель — по 85,90 грн/л, автогаз — по 44,90 грн/л.

UPG: за литр А-95+ просит 76,90 грн/л, за стандартный А-95 — 74,90 грн/л, дизельное топливо — 83,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л.

Marshal: А-95+ стоит 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 82,99 грн/л, газ — 44,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 можно приобрести за 73,99 грн/л, дизельное топливо за 82,99 грн/л, а автогаз за 44,99 грн/л.

SUN OIL: А-95 стоит 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизель — 84,69 грн/л, автогаз — 46,59 грн/л.

Brent Oil: предлагает А-95 по 69,85 грн/л, А-92 по 67,85 грн/л, дизель по 83,95 грн/л и газ по 45,75 грн/л.

AMIC, Родник и Днепронефть: также обновили прайсы. В AMIC А-95 стоит 74,99 грн/л, а ДТ — 83,99 грн/л. Родник отпускает А-95 по 71,99 грн/л, ДТ по 87,99 грн/л, а газ — 45,49 грн/л. Днепронефть предлагает А-95 по 72,99 грн/л, ДТ по 86,99 грн/л и газ по 45,29 грн/л.

Отметим, что цены на стелах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от их маркетинговой политики.

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