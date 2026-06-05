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Главная Харьков Цены на топливо в Харькове падают: стоимость на АЗС 5 июня

Цены на топливо в Харькове падают: стоимость на АЗС 5 июня

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 16:15
Цены на топливо в Харькове падают: стоимость на АЗС 5 июня
Работник АЗС заправляет авто. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 5 июня, на заправках Харьковской области зафиксирована тенденция к снижению цен на большинство основных видов топлива. После определенного периода колебаний стоимость почти всех энергоносителей пошла на спад, и только один вид бензина продемонстрировал стабильность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные мониторинга профильных порталов.

Цены на топливо

По средним показателям Минфина, стоимость топлива в Харьковском регионе сегодня составляет:

  • Бензин А-95 премиум — 79,48 грн/л;
  • Бензин А-95 — 75,01 грн/л;
  • Бензин А-92 — 69,91 грн/л;
  • Дизельное топливо — 85,78 грн/л;
  • Автомобильный газ — 45,75 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка за последние сутки свидетельствует о заметном удешевлении ресурсов:

  • Бензин А-95 премиум сбросил 8 копеек — со вчерашних 79,56 грн/л до 79,48 грн/л.
  • Популярный А-95 существенно подешевел на 10 копеек по сравнению с показателем 4 июня (было 75,11 грн/л).
  • Дизельное топливо зафиксировало снижение на 14 копеек — с 85,92 грн/л до 85,78 грн/л.
  • Автомобильный газ продемонстрировал самое ощутимое падение рынка, потеряв сразу 56 копеек (вчера его средняя цена держалась на уровне 46,31 грн/л).
  • Стоимость бензина А-92 осталась единственной неизменной позицией и полностью повторяет показатель четверга — 69,91 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС

Согласно детальным данным профильных операторов региона, по состоянию на 5 июня цены на стелах заправок выглядят так:

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  • OKKO и WOG: удерживают одинаковые ценники. Бензин А-95+ стоит 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 88,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л.
  • SOCAR: предлагает премиальный А-95+ по 81,90 грн/л, евро-95 — по 78,90 грн/л, дизель стоит 87,90 грн/л, а автомобильный газ — 47,90 грн/л.
  • Ovis: цена на А-95+ составляет 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, газ — 45,29 грн/л.
  • UKRNAFTA и U.GO: демонстрируют идентичные предложения на большинство позиций. А-95 стоит 74,90 грн/л (в Укрнафте премиальный А-95+ также по цене 74,90 грн/л), А-92 предлагают по 69,90 грн/л, дизель — по 85,90 грн/л, автогаз — по 44,90 грн/л.
  • UPG: за литр А-95+ просит 76,90 грн/л, за стандартный А-95 — 74,90 грн/л, дизельное топливо — 83,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л.
  • Marshal: А-95+ стоит 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 82,99 грн/л, газ — 44,99 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: бензин А-95 можно приобрести за 73,99 грн/л, дизельное топливо за 82,99 грн/л, а автогаз за 44,99 грн/л.
  • SUN OIL: А-95 стоит 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизель — 84,69 грн/л, автогаз — 46,59 грн/л.
  • Brent Oil: предлагает А-95 по 69,85 грн/л, А-92 по 67,85 грн/л, дизель по 83,95 грн/л и газ по 45,75 грн/л.
  • AMIC, Родник и Днепронефть: также обновили прайсы. В AMIC А-95 стоит 74,99 грн/л, а ДТ — 83,99 грн/л. Родник отпускает А-95 по 71,99 грн/л, ДТ по 87,99 грн/л, а газ — 45,49 грн/л. Днепронефть предлагает А-95 по 72,99 грн/л, ДТ по 86,99 грн/л и газ по 45,29 грн/л.

Отметим, что цены на стелах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от их маркетинговой политики.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. Инициатива должна сделать пребывание пассажиров более спокойным и комфортным. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Первые тестирования могут начать уже на одной из станций.

Также Новини.LIVE писали, что с начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет под постоянными тревогами. Власти объясняют, что сейчас брать деньги с пассажиров неуместно.

цены на топливо Харьков АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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