Ціни на пальне у Харкові падають: вартість на АЗС 5 червня

Працівник АЗС заправляє авто. Фото ілюстраитивне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 червня, на заправках Харківської області зафіксовано тенденцію до зниження цін на більшість основних видів пального. Після певного періоду коливань вартість майже всіх енергоносіїв пішла на спад, і лише один вид бензину продемонстрував стабільність.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Ціни на пальне

За середніми показниками Мінфіну, вартість пального в Харківському регіоні сьогодні становить:

Бензин А-95 преміум — 79,48 грн/л;

Бензин А-95 — 75,01 грн/л;

Бензин А-92 — 69,91 грн/л;

Дизельне пальне — 85,78 грн/л;

Автомобільний газ — 45,75 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

Аналіз ринку за останню добу свідчить про помітне здешевлення ресурсів:

Бензин А-95 преміум скинув 8 копійок — з учорашніх 79,56 грн/л до 79,48 грн/л.

Популярний А-95 суттєво подешевшав на 10 копійок порівняно з показником 4 червня (було 75,11 грн/л).

Дизельне пальне зафіксувало зниження на 14 копійок — з 85,92 грн/л до 85,78 грн/л.

Автомобільний газ продемонстрував найвідчутніше падіння ринку, втративши одразу 56 копійок (учора його середня ціна трималася на рівні 46,31 грн/л).

Вартість бензину А-92 залишилася єдиною незмінною позицією і повністю повторює показник четверга — 69,91 грн/л.

Вартість пального на АЗС

Згідно з детальними даними профільних операторів регіону, станом на 5 червня ціни на стелах заправок виглядають так:

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OKKO та WOG: утримують однакові цінники. Бензин А-95+ коштує 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельне пальне — 88,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л.

SOCAR: пропонує преміальний А-95+ по 81,90 грн/л, євро-95 — по 78,90 грн/л, дизель вартує 87,90 грн/л, а автомобільний газ — 47,90 грн/л.

Ovis: ціна на А-95+ становить 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, газ — 45,29 грн/л.

UKRNAFTA та U.GO: демонструють ідентичні пропозиції на більшість позицій. А-95 коштує 74,90 грн/л (в Укрнафті преміальний А-95+ також за ціною 74,90 грн/л), А-92 пропонують по 69,90 грн/л, дизель — по 85,90 грн/л, автогаз — по 44,90 грн/л.

UPG: за літр А-95+ просить 76,90 грн/л, за стандартний А-95 — 74,90 грн/л, дизельне пальне — 83,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л.

Marshal: А-95+ вартує 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 82,99 грн/л, газ — 44,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 можна придбати за 73,99 грн/л, дизельне пальне за 82,99 грн/л, а автогаз за 44,99 грн/л.

SUN OIL: А-95 коштує 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизель — 84,69 грн/л, автогаз — 46,59 грн/л.

Brent Oil: пропонує А-95 по 69,85 грн/л, А-92 по 67,85 грн/л, дизель по 83,95 грн/л та газ по 45,75 грн/л.

AMIC, Родник та Дніпронафта: також оновили прайси. В AMIC А-95 коштує 74,99 грн/л, а ДП — 83,99 грн/л. Родник відпускає А-95 за 71,99 грн/л, ДП за 87,99 грн/л, а газ — 45,49 грн/л. Дніпронафта пропонує А-95 за 72,99 грн/л, ДП за 86,99 грн/л та газ за 45,29 грн/л.

Зазначимо, що ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від їхньої маркетингової політики.

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