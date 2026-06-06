Цены на топливо в Харькове почти не изменились: стоимость сегодня
На Харьковщине сегодня, 6 июня, не зафиксировали существенных изменений в ценах на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 75 грн за литр, дизельного топлива - 85,77 грн, а автогаза — 45,75 грн. По сравнению с предыдущим днем изменения измеряются лишь копейками.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт AUTO.RIA.
Стоимость топлива в Харькове 6 июня
Согласно статистике, средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляет 79,48 грн/л. Обычный А-95 стоит 75,00 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л.
Дизельное топливо продают в среднем по 85,77 грн/л, а автомобильный газ — по 45,75 грн/л.
По сравнению с 5 июня изменения фактически незаметны. А-95 подешевел на одну копейку, А-92 — также на одну копейку. Дизельное топливо стало дешевле на копейку, тогда как цена на премиальный бензин А-95+ и автогаз осталась без изменений.
Цены на АЗС Харьковщины 6 июня
ОККО
- А-95+ — 82,90 грн/л
- А-95 — 79,90 грн/л
- ДП — 88,90 грн/л
- Газ — 46,90 грн/л
WOG
- А-95+ — 82,90 грн/л
- А-95 — 79,90 грн/л
- ДП — 88,90 грн/л
- Газ — 46,90 грн/л
UPG
- А-95+ — 76,90 грн/л
- А-95 — 74,90 грн/л
- ДП — 83,90 грн/л
- Газ — 44,90 грн/л
SOCAR
- А-95+ — 81,90 грн/л
- А-95 — 78,90 грн/л
- ДП — 87,90 грн/л
- Газ — 47,90 грн/л
Marshal
- А-95+ — 76,98 грн/л
- А-95 — 73,98 грн/л
- ДП — 82,98 грн/л
- Газ — 44,99 грн/л
Ovis
- А-95+ — 79,90 грн/л
- А-95 — 76,90 грн/л
- А-92 — 73,40 грн/л
- ДП — 85,90 грн/л
- Газ — 45,29 грн/л
U.GO
- А-95 — 74,90 грн/л
- А-92 — 69,90 грн/л
- ДП — 85,90 грн/л
- Газ — 44,90 грн/л
SUN OIL
- А-95 — 71,98 грн/л
- А-92 — 68,48 грн/л
- ДП — 84,69 грн/л
- Газ — 46,59 грн/л
БРСМ-Нафта
- А-95 — 73,98 грн/л
- ДП — 82,98 грн/л
- Газ — 44,99 грн/л
Удары дронами по АЗС Харькова
Новини.LIVE сообщали, что в конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 и 2 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. Городской голова Игорь Терехов заявлял, что только с 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. Для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом.
Также Новини.LIVE писали, что оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, поэтому в конце мая ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидронових сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.