Цены на топливо в Харькове почти не изменились: стоимость сегодня

Пистолеты для заправки машин на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине сегодня, 6 июня, не зафиксировали существенных изменений в ценах на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 75 грн за литр, дизельного топлива - 85,77 грн, а автогаза — 45,75 грн. По сравнению с предыдущим днем изменения измеряются лишь копейками.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт AUTO.RIA.

Стоимость топлива в Харькове 6 июня

Согласно статистике, средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляет 79,48 грн/л. Обычный А-95 стоит 75,00 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л.

Дизельное топливо продают в среднем по 85,77 грн/л, а автомобильный газ — по 45,75 грн/л.

По сравнению с 5 июня изменения фактически незаметны. А-95 подешевел на одну копейку, А-92 — также на одну копейку. Дизельное топливо стало дешевле на копейку, тогда как цена на премиальный бензин А-95+ и автогаз осталась без изменений.

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Цены на АЗС Харьковщины 6 июня

ОККО

А-95+ — 82,90 грн/л

А-95 — 79,90 грн/л

ДП — 88,90 грн/л

Газ — 46,90 грн/л

WOG

А-95+ — 82,90 грн/л

А-95 — 79,90 грн/л

ДП — 88,90 грн/л

Газ — 46,90 грн/л

UPG

А-95+ — 76,90 грн/л

А-95 — 74,90 грн/л

ДП — 83,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

SOCAR

А-95+ — 81,90 грн/л

А-95 — 78,90 грн/л

ДП — 87,90 грн/л

Газ — 47,90 грн/л

Marshal

А-95+ — 76,98 грн/л

А-95 — 73,98 грн/л

ДП — 82,98 грн/л

Газ — 44,99 грн/л

Ovis

А-95+ — 79,90 грн/л

А-95 — 76,90 грн/л

А-92 — 73,40 грн/л

ДП — 85,90 грн/л

Газ — 45,29 грн/л

U.GO

А-95 — 74,90 грн/л

А-92 — 69,90 грн/л

ДП — 85,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

SUN OIL

А-95 — 71,98 грн/л

А-92 — 68,48 грн/л

ДП — 84,69 грн/л

Газ — 46,59 грн/л

БРСМ-Нафта

А-95 — 73,98 грн/л

ДП — 82,98 грн/л

Газ — 44,99 грн/л

Удары дронами по АЗС Харькова

Новини.LIVE сообщали, что в конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 и 2 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. Городской голова Игорь Терехов заявлял, что только с 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. Для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом.

Также Новини.LIVE писали, что оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, поэтому в конце мая ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидронових сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.