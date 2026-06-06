Ціни на пальне в Харкові майже не змінилися: вартість сьогодні

Пістолети для заправки машин на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині сьогодні, 6 червня, не зафіксували суттєвих змін у цінах на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить 75 грн за літр, дизельного пального — 85,77 грн, а автогазу — 45,75 грн. Порівняно з попереднім днем зміни вимірюються лише копійками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт AUTO.RIA.

Вартість пального у Харкові 6 червня

Згідно зі статистикою, середня ціна бензину А-95 преміум у Харківській області становить 79,48 грн/л. Звичайний А-95 коштує 75,00 грн/л, бензин А-92 — 69,90 грн/л.

Дизельне паливо продають у середньому по 85,77 грн/л, а автомобільний газ — по 45,75 грн/л.

Порівняно з 5 червня зміни фактично непомітні. А-95 подешевшав на одну копійку, А-92 — також на одну копійку. Дизельне паливо стало дешевшим на копійку, тоді як ціна на преміальний бензин А-95+ та автогаз залишилася без змін.

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Ціни на АЗС Харківщини 6 червня

ОККО

А-95+ — 82,90 грн/л

А-95 — 79,90 грн/л

ДП — 88,90 грн/л

Газ — 46,90 грн/л

WOG

А-95+ — 82,90 грн/л

А-95 — 79,90 грн/л

ДП — 88,90 грн/л

Газ — 46,90 грн/л

UPG

А-95+ — 76,90 грн/л

А-95 — 74,90 грн/л

ДП — 83,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

SOCAR

А-95+ — 81,90 грн/л

А-95 — 78,90 грн/л

ДП — 87,90 грн/л

Газ — 47,90 грн/л

Marshal

А-95+ — 76,98 грн/л

А-95 — 73,98 грн/л

ДП — 82,98 грн/л

Газ — 44,99 грн/л

Ovis

А-95+ — 79,90 грн/л

А-95 — 76,90 грн/л

А-92 — 73,40 грн/л

ДП — 85,90 грн/л

Газ — 45,29 грн/л

U.GO

А-95 — 74,90 грн/л

А-92 — 69,90 грн/л

ДП — 85,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

SUN OIL

А-95 — 71,98 грн/л

А-92 — 68,48 грн/л

ДП — 84,69 грн/л

Газ — 46,59 грн/л

БРСМ-Нафта

А-95 — 73,98 грн/л

ДП — 82,98 грн/л

Газ — 44,99 грн/л

Удари дронами по АЗС Харкова

Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. 1 та 2 травня російські дрони атакували одразу кілька заправок у Харкові та Чугуєві. Міський голова Ігор Терехов заявляв, що лише з 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. Для ударів російські війська могли використовувати дрони типу V2U зі штучним інтелектом.

Також Новини.LIVE писали, що окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це наприкінці травня її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. На початку червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зараз трасу намагаються убезпечити за допомогою спеціальних антидронових сіток. Він повідомив, що на роботу піде до 10 днів, а після цього дорогу відкриють, у тому числі, для цивільних автомобілів.