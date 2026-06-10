Цены на топливо в Харькове резко изменились: стоимость на АЗС

Автомобиль на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 10 июня, на заправках Харьковской области отмечено дальнейшее снижение цен на большинство видов топлива. После длительного периода колебаний цены на энергоносители демонстрируют стабильную тенденцию к удешевлению, что положительно сказывается на кошельках водителей региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные мониторинга профильных порталов.

Средние цены на топливо

По данным мониторинга, средняя стоимость топлива в Харьковском регионе сегодня составляет:

бензин А-95 премиум — 79,48 грн/л;

бензин А-95 — 74,76 грн/л;

бензин А-92 — 69,91 грн/л;

дизельное топливо — 84,08 грн/л;

автомобильный газ — 45,01 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС

Согласно официальным данным, актуальная стоимость топлива на ведущих заправках Харьковской области выглядит следующим образом:

OKKO и WOG: удерживают самые высокие ценовые позиции. Бензин А-95+ здесь стоит 81,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, дизельное топливо — 86,90 грн/л, а автогаз — 46,90 грн/л.

SOCAR: предлагает премиальный А-95+ по 80,90 грн/л, стандартный А-95 — по 77,90 грн/л, дизель стоит 86,90 грн/л, а автомобильный газ — 46,90 грн/л.

Ovis: цена на А-95+ составляет 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизельное топливо — 84,90 грн/л, газ — 44,99 грн/л.

UKRNAFTA: литр А-95+ стоит 77,90 грн/л, А-95 — 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

UPG и Marshal: предлагают А-95+ по 76,90 грн/л, дизельное топливо по 81,90 грн/л и газ по 43,99 грн/л. При этом на Marshal А-95 стоит 73,99 грн/л, а на UPG — 74,90 грн/л.

U.GO: бензин А-95 стоит 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 можно приобрести по цене 72,99 грн/л, дизельное топливо — по цене 80,99 грн/л, а сжиженный газ — по цене 43,99 грн/л.

SUN OIL: А-95 стоит 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизель — 81,99 грн/л, автогаз — 43,99 грн/л.

Brent Oil: традиционно предлагает одни из самых низких цен: А-95 по 69,85 грн/л, А-92 по 67,85 грн/л, дизель по 82,95 грн/л и газ по 44,25 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с 9 июня

Анализ динамики рынка за последние сутки свидетельствует о сохранении тенденции к снижению стоимости большинства энергоносителей. В частности, средняя цена на бензин А-95 за сутки снизилась еще на 3 копейки — с вчерашних 74,79 грн/л до 74,76 грн/л. Наиболее ощутимо подешевело дизельное топливо, средняя стоимость которого упала сразу на 76 копеек (с 84,84 грн/л по состоянию на 9 июня до 84,08 грн/л сегодня). Кроме того, на 27 копеек снизилась цена на автомобильный газ — с 45,28 грн/л до 45,01 грн/л.

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В то же время стоимость премиального бензина А-95+ (79,48 грн/л) и марки А-92 (69,91 грн/л) осталась на уровне предыдущего дня без изменений.

Отметим, цены на стеллах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от их маркетинговой политики, программ лояльности и наличия скидок в приложениях.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 18 мая российские военные нанесли удар дроном по рейсовому автобусу в Харьковской области. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что из-за постоянных ударов вражеских FPV-дронов власти Харьковской области вынуждены полностью перестраивать логистику и усиливать безопасность. Ключевой участок кольцевой дороги, который был заблокирован после майских атак, планируется защитить и открыть в ближайшее время.