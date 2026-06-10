Ціни на пальне у Харкові різко змінилися: вартість на АЗС

Авто на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 10 червня, на заправках Харківської області зафіксовано подальше зниження вартості більшості видів пального. Після тривалого періоду коливань ціни на енергоносії демонструють стабільну тенденцію до здешевлення, що позитивно позначається на гаманцях водіїв регіону.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Середні ціни на пальне

За даними моніторингу, середня вартість пального в Харківському регіоні сьогодні становить:

бензин А-95 преміум — 79,48 грн/л;

бензин А-95 — 74,76 грн/л;

бензин А-92 — 69,91 грн/л;

дизельне пальне — 84,08 грн/л;

автомобільний газ — 45,01 грн/л.

Вартість пального на АЗС

Згідно з офіційними даними, актуальна вартість пального на провідних заправках Харківщини виглядає наступним чином:

OKKO та WOG: утримують найвищі цінові позиції. Бензин А-95+ тут коштує 81,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, дизельне пальне — 86,90 грн/л, а автогаз — 46,90 грн/л.

SOCAR: пропонує преміальний А-95+ по 80,90 грн/л, стандартний А-95 — по 77,90 грн/л, дизель вартує 86,90 грн/л, а автомобільний газ — 46,90 грн/л.

Ovis: ціна на А-95+ становить 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизельне пальне — 84,90 грн/л, газ — 44,99 грн/л.

UKRNAFTA: літр А-95+ коштує 77,90 грн/л, А-95 — 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

UPG та Marshal: пропонують А-95+ по 76,90 грн/л, дизельне пальне по 81,90 грн/л та газ по 43,99 грн/л. При цьому на Marshal А-95 коштує 73,99 грн/л, а на UPG — 74,90 грн/л.

U.GO: бензин А-95 коштує 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 82,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 можна придбати за 72,99 грн/л, дизельне пальне — за 80,99 грн/л, а скраплений газ — за 43,99 грн/л.

SUN OIL: А-95 коштує 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизель — 81,99 грн/л, автогаз — 43,99 грн/л.

Brent Oil: традиційно пропонує одні з найнижчих цін: А-95 по 69,85 грн/л, А-92 по 67,85 грн/л, дизель по 82,95 грн/л та газ по 44,25 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 9 червня

Аналіз динаміки ринку за останню добу свідчить про збереження тенденції на зниження вартості більшості енергоносіїв. Зокрема, середній цінник на бензин А-95 за добу скинув ще 3 копійки — з учорашніх 74,79 грн/л до 74,76 грн/л. Найвідчутніше здешевшало дизельне пальне, середня вартість якого впала одразу на 76 копійок (із 84,84 грн/л станом на 9 червня до 84,08 грн/л сьогодні). Крім того, на 27 копійок знизилася ціна на автомобільний газ — з 45,28 грн/л до 45,01 грн/л.

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Водночас вартість преміального бензину А-95+ (79,48 грн/л) та марки А-92 (69,91 грн/л) залишилася на рівні попереднього дня без змін.

Зазначимо, ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від їхньої маркетингової політики, програм лояльності та наявності знижок у додатках.

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