Цены на топливо в Харькове резко пошли вниз: стоимость сегодня

Машины на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 8 июня, на автозаправочных станциях Харьковской области зафиксирована тенденция к снижению стоимости большинства видов топлива. После длительного периода высоких цен наблюдается удешевление как бензина, так и дизельного топлива и автомобильного газа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные мониторинга профильных порталов.

Средние цены на топливо

По данным профильного портала, по состоянию на 8 июня средняя стоимость топлива в Харьковском регионе составляет:

бензин А-95 премиум — 79,48 грн/л;

бензин А-95 — 74,79 грн/л;

бензин А-92 — 69,91 грн/л;

дизельное топливо — 85,14 грн/л;

автомобильный газ — 45,48 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС региона

Согласно обновленным данным, ценовые предложения на ключевых автозаправочных станциях области распределились следующим образом:

WOG и OKKO: бензин А-95+ реализуют по цене 81,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, дизельное топливо — 87,90 грн/л, автомобильный газ — 46,90 грн/л.

SOCAR: за литр премиального А-95+ просят 80,90 грн/л, за А-95 — 77,90 грн/л, дизель стоит 86,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л.

Ovis: стоимость А-95+ составляет 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизельного топлива — 85,90 грн/л, газа — 44,99 грн/л.

UKRNAFTA и UPG: сети установили одинаковую стоимость на А-95+ (76,90 грн/л), А-95 (74,90 грн/л) и автогаз (44,90 грн/л). При этом дизель в Укрнафте стоит 84,90 грн/л, а в UPG - 83,90 грн/л. Кроме того, Укрнафта предлагает А-92 по 69,90 грн/л.

U.GO: бензин А-95 стоит 74,90 грн/л, А-92 - 69,90 грн/л, дизельное топливо — 84,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

Marshal: премиальный А-95+ стоит 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 81,99 грн/л, газ — 44,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 предлагают по 73,99 грн/л, дизельное топливо — по 81,99 грн/л, автомобильный газ — по 44,99 грн/л.

ДНЕПРНЕФТЬ: бензин А-95 стоит 72,99 грн/л, дизель — 85,99 грн/л, автогаз — 44,49 грн/л.

SUN OIL: стоимость А-95 составляет 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизельного топлива — 84,69 грн/л, газа — 46,59 грн/л.

Rodnik: сеть реализует А-95 по 71,99 грн/л, дизель по 87,99 грн/л и газ по 44,99 грн/л.

AMIC: бензин А-95 стоит 74,99 грн/л, дизельное топливо — 83,99 грн/л.

Brent Oil: предлагает самые низкие цены на бензин А-95 — 69,85 грн/л и А-92 — 67,85 грн/л. Дизель здесь стоит 82,95 грн/л, автогаз — 44,75 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с 7 июня

Последний мониторинг свидетельствует о стабилизации рынка с заметной динамикой к снижению стоимости энергоносителей по сравнению с воскресеньем, 7 июня. Наибольшее падение цены зафиксировано в сегменте закупки бензина марки А-95, который за сутки подешевел в среднем на 22 копейки — с 75,01 грн/л до 74,79 грн/л.

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Дизельное топливо также продемонстрировало спад, потеряв в цене 6 копеек (стоимость снизилась с 85,20 грн/л до 85,14 грн/л). Автомобильный газ подешевел на 9 копеек по сравнению с показателем предыдущего дня (45,57 грн/л). Средняя цена на бензин А-95 премиум и А-92 осталась на уровне 7 июня без существенных изменений.

Почему цены начали колебаться

Корректировка цен на стелах операторов связана с изменением стоимости ресурсов на внешних рынках и оптимизацией логистических цепочек поставок в Украину. Насыщение рынка достаточными объемами импортного топлива позволяет розничным сетям снижать ценовые планки.

Однако ситуация с безопасностью в Харьковской области, вызванная регулярными атаками на топливную инфраструктуру и логистические узлы, заставляет трейдеров закладывать дополнительные риски в стоимость продукции. Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от стабильности курса национальной валюты и интенсивности боевых действий в регионе.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу в Харьковской области. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что из-за постоянных ударов вражеских FPV-дронов власти Харьковщины вынуждены полностью перестраивать логистику и усиливать безопасность. Ключевой участок кольцевой дороги, который заблокировали после майских атак, планируют защитить и открыть в ближайшее время.