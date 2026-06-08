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Головна Харків Ціни на пальне у Харкові різко пішли донизу: вартість сьогодні

Ціни на пальне у Харкові різко пішли донизу: вартість сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 16:19
Ціни на пальне у Харкові різко пішли донизу: вартість сьогодні
Машини на АЗС. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 8 червня, на автозаправних станціях Харківської області зафіксовано тенденцію до зниження вартості більшості видів пального. Після тривалого періоду високих цін спостерігається здешевлення як бензину, так і дизельного пального та автомобільного газу.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Середні ціни на пальне

За даними профільного порталу, станом на 8 червня середня вартість пального в Харківському регіоні становить: 

  • бензин А-95 преміум — 79,48 грн/л; 
  • бензин А-95 — 74,79 грн/л; 
  • бензин А-92 — 69,91 грн/л; 
  • дизельне пальне — 85,14 грн/л; 
  • автомобільний газ — 45,48 грн/л.

Вартість пального на АЗС регіону

Згідно з оновленими даними, цінові пропозиції на ключових автозаправних станціях області розподілилися наступним чином: 

  • WOG та OKKO: бензин А-95+ реалізують за ціною 81,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, дизельне пальне — 87,90 грн/л, автомобільний газ — 46,90 грн/л. 
  • SOCAR: за літр преміального А-95+ просять 80,90 грн/л, за А-95 — 77,90 грн/л, дизель коштує 86,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л. 
  • Ovis: вартість А-95+ становить 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизельного пального — 85,90 грн/л, газу — 44,99 грн/л. 
  • UKRNAFTA та UPG: мережі встановили однакову вартість на А-95+ (76,90 грн/л), А-95 (74,90 грн/л) та автогаз (44,90 грн/л). При цьому дизель в Укрнафті коштує 84,90 грн/л, а в UPG — 83,90 грн/л. Крім того, Укрнафта пропонує А-92 по 69,90 грн/л. 
  • U.GO: бензин А-95 коштує 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизельне пальне — 84,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л. 
  • Marshal: преміальний А-95+ вартує 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 81,99 грн/л, газ — 44,99 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 пропонують по 73,99 грн/л, дизельне пальне — по 81,99 грн/л, автомобільний газ — по 44,99 грн/л. 
  • ДНІПРОНАФТА: бензин А-95 коштує 72,99 грн/л, дизель — 85,99 грн/л, автогаз — 44,49 грн/л.
  • SUN OIL: вартість А-95 становить 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизельного пального — 84,69 грн/л, газу — 46,59 грн/л. 
  • Rodnik: мережа реалізує А-95 по 71,99 грн/л, дизель по 87,99 грн/л та газ по 44,99 грн/л.
  • AMIC: бензин А-95 коштує 74,99 грн/л, дизельне пальне — 83,99 грн/л. 
  • Brent Oil: пропонує найнижчі ціни на бензин А-95 — 69,85 грн/л та А-92 — 67,85 грн/л. Дизель тут коштує 82,95 грн/л, автогаз — 44,75 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 7 червня

Останній моніторинг свідчить про стабілізацію ринку із помітною динамікою до зниження вартості енергоносіїв порівняно з неділею, 7 червня. Найбільше падіння ціни зафіксовано в сегменті закупівлі бензину марки А-95, який за добу здешевшав у середньому на 22 копійки — з 75,01 грн/л до 74,79 грн/л.

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Дизельне пальне також продемонструвало спад, втративши в ціні 6 копійок (вартість знизилася з 85,20 грн/л до 85,14 грн/л). Автомобільний газ подешевшав на 9 копійок порівняно з показником попереднього дня (45,57 грн/л). Середня ціна на бензин А-95 преміум та А-92 залишилася на рівні 7 червня без суттєвих змін.

Чому ціни почали коливатися

Коригування цін на стелах операторів пов'язане зі зміною вартості ресурсів на зовнішніх ринках та оптимізацією логістичних ланцюжків постачання в Україну. Насичення ринку достатніми обсягами імпортного пального дозволяє роздрібним мережам знижувати цінові планки.

Проте безпекова ситуація в Харківській області, спричинена регулярними атаками на паливну інфраструктуру та логістичні вузли, змушує трейдерів закладати додаткові ризики у вартість продукції. Подальша цінова динаміка залежатиме від стабільності курсу національної валюти та інтенсивності бойових дій у регіоні.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що через постійні удари ворожих FPV-дронів влада Харківщини змушена повністю перебудовувати логістику та посилювати безпеку. Ключову ділянку кільцевої дороги, яку заблокували після травневих атак, планують захистити та відкрити найближчим часом. 

ціни на паливо Харків АЗС
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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