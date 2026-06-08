Ціни на пальне у Харкові різко пішли донизу: вартість сьогодні

Машини на АЗС. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 8 червня, на автозаправних станціях Харківської області зафіксовано тенденцію до зниження вартості більшості видів пального. Після тривалого періоду високих цін спостерігається здешевлення як бензину, так і дизельного пального та автомобільного газу.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Середні ціни на пальне

За даними профільного порталу, станом на 8 червня середня вартість пального в Харківському регіоні становить:

бензин А-95 преміум — 79,48 грн/л;

бензин А-95 — 74,79 грн/л;

бензин А-92 — 69,91 грн/л;

дизельне пальне — 85,14 грн/л;

автомобільний газ — 45,48 грн/л.

Вартість пального на АЗС регіону

Згідно з оновленими даними, цінові пропозиції на ключових автозаправних станціях області розподілилися наступним чином:

WOG та OKKO: бензин А-95+ реалізують за ціною 81,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, дизельне пальне — 87,90 грн/л, автомобільний газ — 46,90 грн/л.

SOCAR: за літр преміального А-95+ просять 80,90 грн/л, за А-95 — 77,90 грн/л, дизель коштує 86,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л.

Ovis: вартість А-95+ становить 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизельного пального — 85,90 грн/л, газу — 44,99 грн/л.

UKRNAFTA та UPG: мережі встановили однакову вартість на А-95+ (76,90 грн/л), А-95 (74,90 грн/л) та автогаз (44,90 грн/л). При цьому дизель в Укрнафті коштує 84,90 грн/л, а в UPG — 83,90 грн/л. Крім того, Укрнафта пропонує А-92 по 69,90 грн/л.

U.GO: бензин А-95 коштує 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизельне пальне — 84,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л.

Marshal: преміальний А-95+ вартує 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 81,99 грн/л, газ — 44,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 пропонують по 73,99 грн/л, дизельне пальне — по 81,99 грн/л, автомобільний газ — по 44,99 грн/л.

ДНІПРОНАФТА: бензин А-95 коштує 72,99 грн/л, дизель — 85,99 грн/л, автогаз — 44,49 грн/л.

SUN OIL: вартість А-95 становить 71,99 грн/л, А-92 — 68,49 грн/л, дизельного пального — 84,69 грн/л, газу — 46,59 грн/л.

Rodnik: мережа реалізує А-95 по 71,99 грн/л, дизель по 87,99 грн/л та газ по 44,99 грн/л.

AMIC: бензин А-95 коштує 74,99 грн/л, дизельне пальне — 83,99 грн/л.

Brent Oil: пропонує найнижчі ціни на бензин А-95 — 69,85 грн/л та А-92 — 67,85 грн/л. Дизель тут коштує 82,95 грн/л, автогаз — 44,75 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 7 червня

Останній моніторинг свідчить про стабілізацію ринку із помітною динамікою до зниження вартості енергоносіїв порівняно з неділею, 7 червня. Найбільше падіння ціни зафіксовано в сегменті закупівлі бензину марки А-95, який за добу здешевшав у середньому на 22 копійки — з 75,01 грн/л до 74,79 грн/л.

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Дизельне пальне також продемонструвало спад, втративши в ціні 6 копійок (вартість знизилася з 85,20 грн/л до 85,14 грн/л). Автомобільний газ подешевшав на 9 копійок порівняно з показником попереднього дня (45,57 грн/л). Середня ціна на бензин А-95 преміум та А-92 залишилася на рівні 7 червня без суттєвих змін.

Чому ціни почали коливатися

Коригування цін на стелах операторів пов'язане зі зміною вартості ресурсів на зовнішніх ринках та оптимізацією логістичних ланцюжків постачання в Україну. Насичення ринку достатніми обсягами імпортного пального дозволяє роздрібним мережам знижувати цінові планки.

Проте безпекова ситуація в Харківській області, спричинена регулярними атаками на паливну інфраструктуру та логістичні вузли, змушує трейдерів закладати додаткові ризики у вартість продукції. Подальша цінова динаміка залежатиме від стабільності курсу національної валюти та інтенсивності бойових дій у регіоні.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що через постійні удари ворожих FPV-дронів влада Харківщини змушена повністю перебудовувати логістику та посилювати безпеку. Ключову ділянку кільцевої дороги, яку заблокували після травневих атак, планують захистити та відкрити найближчим часом.