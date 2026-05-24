Цены на топливо в Харькове: стоимость газа, бензина и дизеля

В Харьковской области сегодня, 24 мая, цены на топливо не изменились по сравнению с предыдущим днем. Самыми дорогими сетями традиционно остаются ОККО и WOG, тогда как самые низкие цены на бензин и газ предлагают SUN OIL, Marshal и Rodnik.

Цены на топливо в Харькове 24 мая

Согласно данным мониторинга, средняя цена бензина А-95+ в Харьковской области составляет 79,69 грн за литр. Обычный А-95 стоит в среднем 74,47 грн, бензин А-92 — 69,10 грн. Дизельное топливо продают в среднем по 87,44 грн за литр, а автомобильный газ — по 47,29 грн.

По сравнению с 23 мая цены на топливо в регионе не изменились. Все основные виды топлива остались на том же уровне.

Цены на АЗС 24 мая

Дороже всего премиальный бензин и дизель традиционно стоят на АЗС ОККО и WOG. Там бензин А-95+ продают по 82,90 грн за литр, А-95 — по 79,90 грн, дизель — по 89,90 грн. Автогаз на этих заправках стоит 48,90 грн.

На SOCAR бензин А-95+ стоит 81,90 грн, А-95 — 78,90 грн, дизельное топливо - 88,90 грн, газ — 48,90 грн.

На UPG цены несколько ниже: А-95+ — 79,40 грн, А-95 — 77,40 грн, дизель — 86,90 грн, автогаз — 46,90 грн.

SUN OIL: А-95 — 70,98 грн, А-92 — 67,48 грн, дизель — 85,69 грн, газ — 46,59 грн;

Rodnik: А-95 — 70,98 грн, дизель — 87,98 грн, газ — 46,99 грн;

Marshal: А-95+ — 76,98 грн, А-95 — 73,98 грн, дизель — 86,48 грн, газ — 46,68 грн;

БРСМ-Нафта: А-95 — 72,98 грн, дизель — 85,48 грн, газ — 46,68 грн.

На Ovis бензин А-95+ коштує 79,90 грн, А-95 — 76,90 грн, А-92 — 72,40 грн, дизель — 88,40 грн, газ — 46,99 грн.

На UKRNAFTA та U.GO ціни майже однакові. Там бензин А-95 коштує 73,90 грн, А-92 — 69,90 грн, дизель — 86,90 грн, автогаз — 46,90 грн.

Удары дронами по АЗС Харькова

Новини.LIVE сообщали, что в конце апреля и в начале мая российские войска начали массированно бить по автозаправочным станциям в Харькове. 1 и 2 мая российские дроны атаковали сразу несколько заправок в Харькове и Чугуеве. Городской голова Игорь Терехов заявлял, что только с 27 апреля по 3 мая РФ нанесла 15 ударов по 11 АЗС Харькова. Для ударов российские войска могли использовать дроны типа V2U с искусственным интеллектом.

Также Новини.LIVE писали, что оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, из-за этого ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липкивского перекрестка.