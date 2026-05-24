Ціни на пальне у Харкові: вартість газу, бензину та дизелю

Ціни на пальне у Харкові: вартість газу, бензину та дизелю

Дата публікації: 24 травня 2026 14:26
Ціни на пальне у Харкові: вартість газу, бензину та дизелю
Чоловік дивиться на ціни на заправці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області сьогодні, 24 травня, ціни на пальне не змінилися у порівнянні з попереднім днем. Найдорожчими мережами традиційно залишаються ОККО та WOG, тоді як найнижчі ціни на бензин і газ пропонують SUN OIL, Marshal та Rodnik.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт AUTO.RIA.

Ціни на паливо у Харкові 24 травня

Згідно з даними моніторингу, середня ціна бензину А-95+ у Харківській області становить 79,69 грн за літр. Звичайний А-95 коштує в середньому 74,47 грн, бензин А-92 — 69,10 грн. Дизельне пальне продають у середньому по 87,44 грн за літр, а автомобільний газ — по 47,29 грн.

У порівнянні з 23 травня ціни на пальне у регіоні не змінилися. Усі основні види пального залишилися на тому ж рівні.

Ціни на АЗС 24 травня

Найдорожче преміальний бензин та дизель традиційно коштують на АЗС ОККО та WOG. Там бензин А-95+ продають по 82,90 грн за літр, А-95 — по 79,90 грн, дизель — по 89,90 грн. Автогаз на цих заправках коштує 48,90 грн.

На SOCAR бензин А-95+ коштує 81,90 грн, А-95 — 78,90 грн, дизельне пальне — 88,90 грн, газ — 48,90 грн.

На UPG ціни дещо нижчі: А-95+ — 79,40 грн, А-95 — 77,40 грн, дизель — 86,90 грн, автогаз — 46,90 грн.

  • SUN OIL: А-95 — 70,98 грн, А-92 — 67,48 грн, дизель — 85,69 грн, газ — 46,59 грн;
  • Rodnik: А-95 — 70,98 грн, дизель — 87,98 грн, газ — 46,99 грн;
  • Marshal: А-95+ — 76,98 грн, А-95 — 73,98 грн, дизель — 86,48 грн, газ — 46,68 грн;
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 72,98 грн, дизель — 85,48 грн, газ — 46,68 грн.
  • На Ovis бензин А-95+ коштує 79,90 грн, А-95 — 76,90 грн, А-92 — 72,40 грн, дизель — 88,40 грн, газ — 46,99 грн.
  • На UKRNAFTA та U.GO ціни майже однакові. Там бензин А-95 коштує 73,90 грн, А-92 — 69,90 грн, дизель — 86,90 грн, автогаз — 46,90 грн.

Удари дронами по АЗС Харкова

Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці квітня та на початку травня російські війська почали масовано бити по автозаправних станціях у Харкові. 1 та 2 травня російські дрони атакували одразу кілька заправок у Харкові та Чугуєві. Міський голова Ігор Терехов заявляв, що лише з 27 квітня по 3 травня РФ завдала 15 ударів по 11 АЗС Харкова. Для ударів російські війська могли використовувати дрони типу V2U зі штучним інтелектом.

Також Новини.LIVE писали, що окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
