Цены на топливо в Харькове: стоимость на АЗС 31 мая

Машины на АЗС.

В воскресенье, 31 мая, на заправках Харьковской области зафиксирована относительная стабильность цен на основные виды топлива с тенденцией к минимальному снижению стоимости бензиновой группы. После предыдущих колебаний рынок вошел в фазу консолидации, а розничные цены на большинство энергоносителей почти не изменились.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные мониторинга профильных порталов.

Средние цены на топливо

По данным мониторинга, средняя стоимость топлива в Харьковском регионе в конце мая составляет:

бензин А-95 премиум — 79,69 грн/л;

бензин А-95 — 75,07 грн/л;

бензин А-92 — 69,70 грн/л;

дизельное топливо — 86,31 грн/л;

автомобильный газ — 46,31 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с 29 мая

Анализ изменения стоимости за последние двое суток свидетельствует о почти полной стабильности на розничном рынке топлива Харьковщины. Все марки бензина продемонстрировали символическое снижение цены на 1 копейку:

бензин марки А-95 премиум подешевел с 79,70 грн/л (показатель пятницы, 29 мая) до 79,69 грн/л;

популярный А-95 снизился с 75,08 грн/л до 75,07 грн/л;

бензин марки А-92 скорректировался с 69,71 грн/л до 69,70 грн/л.

В то же время цены на дизельное топливо и автомобильный газ остались абсолютно неизменными. Стоимость дизеля зафиксировалась на уровне 86,31 грн/л, а автогаз, как и двумя днями ранее, реализуют в среднем по 46,31 грн/л.

Почему цены начали колебаться

Стабилизация ценовых показателей в конце мая обусловлена сбалансированием спроса и предложения на внутреннем рынке, а также стабильными объемами поставок нефтепродуктов в регион. Несмотря на логистические вызовы, топливные сети сформировали достаточные запасы, что позволяет удерживать стелы от резких скачков.

В то же время ситуация с безопасностью в Харьковской области и постоянные риски для топливной инфраструктуры со стороны врага заставляют операторов закладывать дополнительные расходы на безопасность в розничную стоимость, что сдерживает более заметное удешевление топлива. Традиционным фактором влияния на импортный ресурс остается и текущий курс национальной валюты.

Отметим, что цены на стелах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от их маркетинговой политики и программ лояльности для водителей.

