Головна Харків Ціни на пальне у Харкові: вартість на АЗС 31 травня

Ціни на пальне у Харкові: вартість на АЗС 31 травня

Дата публікації: 31 травня 2026 15:55
Машини на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 31 травня, на заправках Харківської області зафіксовано відносну стабільність цін на основні види пального з тенденцією до мінімального зниження вартості бензинової групи. Після попередніх коливань ринок увійшов у фазу консолідації, а роздрібні ціни на більшість енергоносіїв майже не змінилися.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Середні ціни на пальне

За даними моніторингу, середня вартість пального в Харківському регіоні наприкінці травня становить:

  • бензин А-95 преміум — 79,69 грн/л; 
  • бензин А-95 — 75,07 грн/л; 
  • бензин А-92 — 69,70 грн/л; 
  • дизельное пальне — 86,31 грн/л; 
  • автомобільний газ — 46,31 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 29 травня

Аналіз зміни вартості за останні дві доби свідчить про майже повну стабільність на роздрібному ринку пального Харківщини. Усі марки бензину продемонстрували символічне зниження ціни на 1 копійку: 

  • бензин марки А-95 преміум подешевшав з 79,70 грн/л (показник п'ятниці, 29 травня) до 79,69 грн/л;
  • популярний А-95 знизився з 75,08 грн/л до 75,07 грн/л; 
  • бензин марки А-92 скоригувався з 69,71 грн/л до 69,70 грн/л.

Водночас ціни на дизельне пальне та автомобільний газ залишилися абсолютно незмінними. Вартість дизелю зафіксувалася на рівні 86,31 грн/л, а автогаз, як і двома днями раніше, реалізують у середньому по 46,31 грн/л.

Чому ціни почали коливатися

Стабілізація цінових показників наприкінці травня зумовлена збалансуванням попиту та пропозиції на внутрішньому ринку, а також стабільними обсягами постачання нафтопродуктів до регіону. Попри логістичні виклики, паливні мережі сформували достатні запаси, що дозволяє утримувати стели від різких стрибків.

Водночас безпекова ситуація в Харківській області та постійні ризики для паливної інфраструктури з боку ворога змушують операторів закладати додаткові витрати на безпеку у роздрібну вартість, що стримує більш помітне дешевшання пального. Традиційним фактором впливу на імпортний ресурс залишається і поточний курс національної валюти.

Зазначимо, що ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від їхньої маркетингової політики та програм лояльності для водіїв.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. Ініціатива має зробити перебування пасажирів більш спокійним і комфортним. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Перші тестування можуть почати вже на одній зі станцій.

Також Новини.LIVE писали, у Харкові 26 травня тимчасово обмежили доступ до двох виходів у метро. Причина — ремонтні роботи у підвуличних переходах на станціях "Левада" та "Наукова". Пасажирів просять заздалегідь планувати маршрут і користуватися іншими виходами. Обмеження діяли до вечора.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
