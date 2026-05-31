Ціни на пальне у Харкові: вартість на АЗС 31 травня

Машини на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 31 травня, на заправках Харківської області зафіксовано відносну стабільність цін на основні види пального з тенденцією до мінімального зниження вартості бензинової групи. Після попередніх коливань ринок увійшов у фазу консолідації, а роздрібні ціни на більшість енергоносіїв майже не змінилися.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Середні ціни на пальне

За даними моніторингу, середня вартість пального в Харківському регіоні наприкінці травня становить:

бензин А-95 преміум — 79,69 грн/л;

бензин А-95 — 75,07 грн/л;

бензин А-92 — 69,70 грн/л;

дизельное пальне — 86,31 грн/л;

автомобільний газ — 46,31 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 29 травня

Аналіз зміни вартості за останні дві доби свідчить про майже повну стабільність на роздрібному ринку пального Харківщини. Усі марки бензину продемонстрували символічне зниження ціни на 1 копійку:

бензин марки А-95 преміум подешевшав з 79,70 грн/л (показник п'ятниці, 29 травня) до 79,69 грн/л;

популярний А-95 знизився з 75,08 грн/л до 75,07 грн/л;

бензин марки А-92 скоригувався з 69,71 грн/л до 69,70 грн/л.

Водночас ціни на дизельне пальне та автомобільний газ залишилися абсолютно незмінними. Вартість дизелю зафіксувалася на рівні 86,31 грн/л, а автогаз, як і двома днями раніше, реалізують у середньому по 46,31 грн/л.

Чому ціни почали коливатися

Стабілізація цінових показників наприкінці травня зумовлена збалансуванням попиту та пропозиції на внутрішньому ринку, а також стабільними обсягами постачання нафтопродуктів до регіону. Попри логістичні виклики, паливні мережі сформували достатні запаси, що дозволяє утримувати стели від різких стрибків.

Водночас безпекова ситуація в Харківській області та постійні ризики для паливної інфраструктури з боку ворога змушують операторів закладати додаткові витрати на безпеку у роздрібну вартість, що стримує більш помітне дешевшання пального. Традиційним фактором впливу на імпортний ресурс залишається і поточний курс національної валюти.

Зазначимо, що ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від їхньої маркетингової політики та програм лояльності для водіїв.

