Цены на топливо в Харькове: стоимость по состоянию на 13 мая

В четверг, 14 мая, на заправках Харьковской области зафиксирована разнонаправленная динамика цен на основные виды топлива. После периода стабильности стоимость некоторых энергоносителей начала снижаться, тогда как другие продолжают незначительно дорожать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо

По данным Минфина, средняя стоимость топлива в Харьковском регионе сегодня составляет:

бензин А-95 премиум — 77,57 грн/л;

бензин А-95 — 72,69 грн/л;

бензин А-92 — 67,03 грн/л;

дизельное топливо — 87,64 грн/л;

автомобильный газ — 47,97 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС

Согласно последним данным, стоимость топлива на заправках региона выглядит следующим образом:

OKKO и WOG: бензин А-95+ стоит 80,90 грн/л, А-95 — 77,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, а автогаз — 49,90 грн/л.

SOCAR: премиальный А-95+ предлагают по 79,90 грн/л, А-95 — по 76,90 грн/л, дизель стоит 88,90 грн/л, газ — 49,98 грн/л.

Ovis: цена на А-95+ составляет 77,49 грн/л, А-95 — 74,49 грн/л, А-92 — 70,49 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, газ — 47,29 грн/л.

UPG: за литр А-95+ просят 76,90 грн/л, А-95 — 74,90 грн/л, дизельное топливо — 86,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

UKRNAFTA и U.GO: бензин А-95 и А-95+ (в Укрнафте) стоят 71,90 грн/л, А-92 — 66,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, автогаз — 47,90 грн/л.

Marshal: А-95+ стоит 74,99 грн/л, А-95 — 71,99 грн/л, дизель — 86,49 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 можно приобрести за 69,99 грн/л, дизельное топливо за 85,79 грн/л, а газ за 46,99 грн/л.

SUN OIL: А-95 стоит 69,99 грн/л, А-92 — 65,99 грн/л, дизель — 86,09 грн/л, автогаз — 47,09 грн/л.

Brent Oil: предлагает А-95 по 66,85 грн/л, А-92 по 64,85 грн/л, дизель по 86,75 грн/л и газ по 47,45 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка за последние сутки свидетельствует об определенных корректировках стоимости. В частности, бензин марки А-95 премиум подешевел на 28 копеек — со вчерашних 77,85 грн/л до 77,57 грн/л. Также незначительное снижение цены зафиксировано на дизельное топливо, которое сбросило 5 копеек (с 87,69 грн/л до 87,64 грн/л).

Зато популярный бензин А-95 продолжает дорожать: за сутки он прибавил в цене еще 7 копеек по сравнению со вчерашним показателем в 72,62 грн/л. Стоимость бензина А-92 и автомобильного газа осталась на уровне 13 мая без изменений.

Почему цены начали колебаться

Эксперты связывают такие колебания с постепенным насыщением рынка и корректировкой запасов в сетях АЗС. Хотя давление со стороны мировых цен на нефть остается, улучшение логистических путей и определенная стабилизация спроса позволяют снижать цены на премиальные виды топлива и дизель.

В то же время, ситуация в Харькове остается напряженной из-за постоянных атак врага на топливную инфраструктуру, что не позволяет ценам существенно снизиться, поскольку расходы на безопасность и восстановление объектов остаются высокими. Традиционно на стоимость импортного ресурса влияет и стабильность национальной валюты. Напомним, что цены на стелах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от их маркетинговой политики.

