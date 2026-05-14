Ціни на пальне у Харкові: вартість станом на 13 травня

Машини на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 14 травня, на заправках Харківської області зафіксовано різноспрямовану динаміку цін на основні види пального. Після періоду стабільності вартість деяких енергоносіїв почала знижуватися, тоді як інші продовжують незначно дорожчати.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне

За даними Мінфіну, середня вартість пального в Харківському регіоні сьогодні становить:

бензин А-95 преміум — 77,57 грн/л;

бензин А-95 — 72,69 грн/л;

бензин А-92 — 67,03 грн/л;

дизельне пальне — 87,64 грн/л;

автомобільний газ — 47,97 грн/л.

Вартість пального на АЗС

Згідно з останніми даними, вартість пального на заправках регіону виглядає наступним чином:

OKKO та WOG: бензин А-95+ коштує 80,90 грн/л, А-95 — 77,90 грн/л, дизельне пальне — 89,90 грн/л, а автогаз — 49,90 грн/л.

SOCAR: преміальний А-95+ пропонують по 79,90 грн/л, А-95 — по 76,90 грн/л, дизель вартує 88,90 грн/л, газ — 49,98 грн/л.

Ovis: ціна на А-95+ становить 77,49 грн/л, А-95 — 74,49 грн/л, А-92 — 70,49 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, газ — 47,29 грн/л.

UPG: за літр А-95+ просять 76,90 грн/л, А-95 — 74,90 грн/л, дизельне пальне — 86,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

UKRNAFTA та U.GO: бензин А-95 та А-95+ (в Укрнафті) коштують 71,90 грн/л, А-92 — 66,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, автогаз — 47,90 грн/л.

Marshal: А-95+ вартує 74,99 грн/л, А-95 — 71,99 грн/л, дизель — 86,49 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 можна придбати за 69,99 грн/л, дизельне пальне за 85,79 грн/л, а газ за 46,99 грн/л.

SUN OIL: А-95 коштує 69,99 грн/л, А-92 — 65,99 грн/л, дизель — 86,09 грн/л, автогаз — 47,09 грн/л.

Brent Oil: пропонує А-95 по 66,85 грн/л, А-92 по 64,85 грн/л, дизель по 86,75 грн/л та газ по 47,45 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

Аналіз ринку за останню добу свідчить про певні коригування вартості. Зокрема, бензин марки А-95 преміум подешевшав на 28 копійок — з учорашніх 77,85 грн/л до 77,57 грн/л. Також незначне зниження ціни зафіксовано на дизельне пальне, яке скинуло 5 копійок (з 87,69 грн/л до 87,64 грн/л).

Натомість популярний бензин А-95 продовжує дорожчати: за добу він додав у ціні ще 7 копійок порівняно з вчорашнім показником у 72,62 грн/л. Вартість бензину А-92 та автомобільного газу залишилася на рівні 13 травня без жодних змін.

Чому ціни почали коливатися

Експерти пов'язують такі коливання з поступовим насиченням ринку та коригуванням запасів у мережах АЗС. Хоча тиск з боку світових цін на нафту залишається, покращення логістичних шляхів та певна стабілізація попиту дозволяють знижувати ціни на преміальні види пального та дизель.

Водночас, ситуація в Харкові залишається напруженою через постійні атаки ворога на паливну інфраструктуру, що не дозволяє цінам суттєво знизитися, оскільки витрати на безпеку та відновлення об'єктів залишаються високими. Традиційно на вартість імпортного ресурсу впливає і стабільність національної валюти. Нагадаємо, що ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від їхньої маркетингової політики.

