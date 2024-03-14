Целое село оказалось в опасности — на Харьковщине произошел масштабный пожар сухой травы

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

В окрестностях одного из сел Харьковщины произошел масштабный пожар сухой травы вечером, 13 марта. Спасателям понадобилось 13 часов, чтобы потушить огонь и сохранить человеческое жилье.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

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Пожар сухой травы в Харьковской области

Отмечается, что пожар произошел около 17:00 на открытой местности на окраине села Слободское. Достаточно ветреная погода способствовала быстрому распространению огня, который постепенно приближался к человеческим зданиям.

Как говорят в ГСЧС, причиной возгорания стала безответственность людей, самостоятельно сжигающих мусор и прошлогодней сухостой.

Для того чтобы ликвидировать возгорание, из Харькова направили 10 оперативных подразделений спасателей, к которым в общей сложности входили более 50 человек личного состава. Спустя 13 часов после приезда пожарным удалось ликвидировать огонь.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 13 марта во Львове загорелся пожар в доме. Во время спасательной операции огнеборцам удалось спасти из задымленного здания шесть человек, среди которых был один ребенок.

Ранее в поселке Макаров в Киевской области возник пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь, а также спасли детей и кота.