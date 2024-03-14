Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Целое село оказалось в опасности — на Харьковщине произошел масштабный пожар сухой травы arrow

Целое село оказалось в опасности — на Харьковщине произошел масштабный пожар сухой травы

14 марта 2024 13:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Целое село оказалось в опасности — на Харьковщине произошел масштабный пожар сухой травы
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В окрестностях одного из сел Харьковщины произошел масштабный пожар сухой травы вечером, 13 марта. Спасателям понадобилось 13 часов, чтобы потушить огонь и сохранить человеческое жилье.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также:

Пожар сухой травы в Харьковской области

Отмечается, что пожар произошел около 17:00 на открытой местности на окраине села Слободское. Достаточно ветреная погода способствовала быстрому распространению огня, который постепенно приближался к человеческим зданиям.

Как говорят в ГСЧС, причиной возгорания стала безответственность людей, самостоятельно сжигающих мусор и прошлогодней сухостой.

Для того чтобы ликвидировать возгорание, из Харькова направили 10 оперативных подразделений спасателей, к которым в общей сложности входили более 50 человек личного состава. Спустя 13 часов после приезда пожарным удалось ликвидировать огонь.

null
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области
null
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 13 марта во Львове загорелся пожар в доме. Во время спасательной операции огнеборцам удалось спасти из задымленного здания шесть человек, среди которых был один ребенок.

Ранее в поселке Макаров в Киевской области возник пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. Спасатели оперативно потушили огонь, а также спасли детей и кота.

украинцы
пожар
ГСЧС
Украина
спасатели
огонь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше