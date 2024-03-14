Ціле село опинилось в небезпеці — на Харківщині сталася масштабна пожежа сухої трави

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС у Харківській області

На околицях одного із сіл Харківщини сталася масштабна пожежа сухої трави увечері, 13 березня. Рятувальникам знадобилося 13 годин, щоб загасити вогонь та зберегти людське житло.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

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Зазначається, що пожежа здійнялася близько 17:00 на відкритій місцевості на околиці села Слобідське. Досить вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню, який поступово наближався до людських будівель.

Як кажуть у ДСНС, причиною загоряння стала безвідповідальність людей, які самостійно спалюють сміття і торішній сухостій.

Для того, щоб ліквідувати загоряння, з Харкова направили 10 оперативних підрозділів рятувальників, до яких загально входили понад 50 осіб особового складу. Через 13 годин після приїзду вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь.

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС у Харківській області

Рятувальники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, 13 березняу Львові спалахнула пожежа у будинку. Під час рятувальної операції вогнеборцям вдалося врятувати із задимленої будівлі шістьох осіб, серед яких була одна дитина.

Раніше у селищі Макарів Київської області виникла пожежа в квартирі на п'ятому поверсі житлового будинку. Рятувальники оперативно загасили вогонь, а також врятували дітей і кота.