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Весь день дождь: погода в Харькове сегодня

20 октября 2023 07:15
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Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове и области на 20 октября.
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Александр Гиманов / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Пятница, 20 октября, принесет пасмурную погоду в Харькове и Харьковской области. Жителям региона следует подготовиться к дождливому дню с осадками утром и днем.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода в Харькове сегодня

В Харькове ночью температура воздуха будет колебаться от 6°C до 8°C тепла, а днем станет достаточно прохладной, с температурой от 12°C до 14°C тепла.

В городе облачная погода продержится до самого вечера. Сильный дождь будет идти весь день, правда к вечеру он станет слабее.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Погода в Харьковской области 20 октября

Температура воздуха в области ночью поднимется до 5-10°C тепла, а днем ожидается небольшой подъем с температурой в пределах 10-15°C тепла.

Ветер дует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Утром и днем местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Это создаст ощущение холодной и влажной погоды.

Харьковский региональный центр гидрометеорологии также предупреждает о потенциально опасных явлениях в области в виде значительных дождей и объявляет желтый уровень опасности.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням.

Также мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть осмотрительнее из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.

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