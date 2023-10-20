Прогноз погоди у Харкові та області на 20 жовтня

Цілий день дощитеме: погода у Харкові сьогодні
П'ятниця, 20 жовтня, принесе хмарну погоду у Харкові та Харківській області. Мешканцям регіону слід підготуватися до дощового дня з опадами вранці та вдень, які можуть бути значними.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода у Харкові сьогодні
У самому Харкові вночі температура повітря коливатиметься від 6°C до 8°C тепла, а вдень залишиться досить прохолодною, з температурою від 12°C до 14°C тепла.
У місті хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим.
Погода у Харківській області 20 жовтня
Температура повітря в області вночі підніметься до 5-10 ° C тепла, а вдень очікується невеликий підйом, з температурою в межах 10-15 ° C тепла.
Вітер дме з південного заходу зі швидкістю 7-12 м/с. Вранці та вдень очікуються місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Це створить відчуття прохолодної та вологої погоди.
Харківський регіональний центр гідрометеорології також попереджає про потенційно небезпечні явища на Харківщині у вигляді значних дощів та оголошує жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, що народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив.
Також ми писали про те, що синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачніше через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.
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