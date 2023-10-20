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Цілий день дощитеме: погода у Харкові сьогодні

20 жовтня 2023 07:15
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Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 20 жовтня
Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Гіманов Олександр / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

П'ятниця, 20 жовтня, принесе хмарну погоду у Харкові та Харківській області. Мешканцям регіону слід підготуватися до дощового дня з опадами вранці та вдень, які можуть бути значними.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У самому Харкові вночі температура повітря коливатиметься від 6°C до 8°C тепла, а вдень залишиться досить прохолодною, з температурою від 12°C до 14°C тепла.

У місті хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда до вечора він стане слабшим. 

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Погода у Харківській області 20 жовтня

Температура повітря в області вночі підніметься до 5-10 ° C тепла, а вдень очікується невеликий підйом, з температурою в межах 10-15 ° C тепла.

Вітер дме з південного заходу зі швидкістю 7-12 м/с. Вранці та вдень очікуються місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Це створить відчуття прохолодної та вологої погоди.

Харківський регіональний центр гідрометеорології також попереджає про потенційно небезпечні явища на Харківщині у вигляді значних дощів та оголошує жовтий рівень небезпеки.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив.

Також ми писали про те, що синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачніше через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.

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