Графики отключений света в Харькове и Харьковской области сегодня, 13 июля

Девочка во время отключения света. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В субботу, 13 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 13 июля

По прогнозу энергетиков, меры по ограничению потребления будут действовать на протяжении всех суток.

"С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди. Когда свет появляется по графику, потребляйте бережливо", — говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 13 по 19 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 13 по 19 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, по словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, веерные отключения света будут одинаковыми для всех регионов Украины, пока будет продолжаться жара. Ситуация улучшится в конце июля или начале августа, когда температура воздуха начнет снижаться.

Также мы сообщали, к каким последствиям может привести введение в Украине единого тарифа на распределение электроэнергии вместо действующей градации по классам напряжения. В результате таких изменений тариф на распределение электроэнергии для промышленности может вырасти в пять раз.