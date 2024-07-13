Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 13 липня

Дівчинка під час відключення світла. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У суботу, 13 липня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в п'ятницю, 12 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 13 липня

За прогнозом енергетиків, заходи щодо обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

"З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги. Коли світло з’являється за графіком, споживайте ощадливо", — йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго".

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 13 по 19 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 13 по 19 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Нагадаємо, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, віялові відключення світла будуть однаковими для всіх регіонів України, доки триватиме спека. Ситуація покращиться в кінці липня або на початку серпня, коли температура повітря почне знижуватися.

Також ми повідомляли, до яких наслідків може призвести запровадження в Україні єдиного тарифу на розподіл електричної енергії замість чинної градації за класами напруги. Унаслідок таких змін тариф на розподіл електроенергії для промисловості може зрости вп'ятеро.