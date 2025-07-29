Обстрелы влияют на ценообразование на недвижимость в зависимости от районов Харькова, говорит риелтор

Цена недвижимости в Харькове и обстрелы — риелтор раскрыл нюансы
Российская агрессия против Украины влияет негативным образом на рынок недвижимости в прифронтовых городах, таких как Харьков. Причем цена на жилье зависит не только от финансовых возможностей людей, но и от таких параметров как обстрелы.
О нюансах ценообразования на харьковскую недвижимость Новини.LIVE сообщила риелтор Ирина.
Дальше от РФ — выше цена
По словам риелтора, сейчас можно четко сказать, что формула оценки жилья такова: чем дальше жилье находится от границ с РФ, тем дороже это жилье.
"Все зависит от ситуации с обстрелами. Например, раньше район "Индустриальной" или "Новых домов" считались безопасными, а сейчас все изменилось. Например, мы считаем очень обесцененными "Алексеевку", "Павлово поле", центр города, проспект Науки", — говорит специалист.
По ее словам, здесь нет четкой тенденции, ведь каждый покупатель делает сам себе выводы о безопасности того или иного района в аспекте обстрелов оккупантов.
Ранее мы рассказывали, что стоимость аренды жилья в Украине сильно отличается в зависимости от региона: в некоторых городах цены значительно выросли, тогда как в других остаются стабильными и доступными.
Также мы сообщали, что плата налогов с аренды жилья является обязательной, а не добровольной, и в 2025 году государство усиливает контроль за "серым" рынком.
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