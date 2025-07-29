Обстріли впливають на ціноутворення на нерухомість залежно від районів Харкова, каже рієлтор

Вечірній Харків. Ілюстративне фото: УНІАН

Російська агресія проти України впливає негативним чином на ринок нерухомості у прифронтових містах, таких, як Харків. Причому ціна на житло залежить не тільки від фінансових можливостей людей, але й від таких параметрів, як обстріли.

Про нюанси ціноутворення на харківську нерухомість Новини.LIVE повідомила рієлторка Ірина.

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Далі від РФ — вища ціна

За словами рієлторки, зараз можна чітко сказати, що формула оцінки житла така: чим дальше житло знаходиться від границь з РФ, тим дорожче це житло.

"Все залежить від ситуації з обстрілами. Наприклад, раніше район "Індустріальної" чи "Нових будинків" вважалися безпечними, а зараз все змінилось. Наприклад, ми вважаємо дуже знеціненими "Олексіївку", "Павлове поле", центр міста, проспект Науки", — каже фахівець.

За її словами, тут немає чіткої тенденції, адже кожен покупець робить сам собі висновки щодо безпечності того чи іншого району в аспекті обстрілів окупантів.

Раніше ми розповідали, що вартість оренди житла в Україні сильно відрізняється залежно від регіону: у деяких містах ціни значно зросли, тоді як в інших залишаються стабільними та доступними.

Також ми повідомляли, що плата податків з оренди житла є обов'язковою, а не добровільною, і у 2025 році держава посилює контроль за "сірим" ринком.