Цены на коммуналку — что изменится в Харькове с 1 октября

Люди возле общественного транспорта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

С приближением 1 октября 2025 года в Харькове готовятся к нескольким изменениям в коммунальных тарифах, в законодательстве для предпринимателей и в тарифах на распределение электроэнергии. Некоторые решения уже опубликованы официально.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Люди смотрят счета за коммуналку. Иллюстративное фото: Freepik

Электроэнергия — что изменится с 1 октября для Харькова

Итак, тариф 4,32 грн/кВт-ч для бытовых потребителей останется в силе с 1 октября. Для потребителей с двухзонным счетчиком ночной тариф (с 23:00 до 07:00) будет составлять 2,16 грн/кВт-ч.

Реклама

В то же время в Харьковской области с 1 октября вводится новый тариф на услугу по распределению электроэнергии:

1 класс напряжения — 565,85 грн/МВт-ч (без НДС);

2 класс напряжения — 2 463,44 грн/МВт-ч (без НДС);

Это означает, что в счетах за электроэнергию может вырасти часть, которая касается сетей и передачи тока.

Реклама

Тепло и горячая вода — изменится ли что-то для харьковчан с 1 октября

Тепло и горячая вода — остаются фиксированные тарифы, без повышения для населения.

КП "Харьковские тепловые сети" опубликовало решение исполкома горсовета (№ 423 от 20 августа 2025 года), по которому с 1 октября тариф на тепловую энергию и горячую воду останется на уровне, который действовал по состоянию на 24 февраля 2022 года, для населения.

Для отдельных потребителей уже известны расчеты:

С приборами учета — 1 539,50 грн/Гкал;

Без счетчиков — ≈ 39,38 грн/м² в месяц для горячей воды или централизованного снабжения горячей воды.

Это означает, что население не получит повышения в тарифе на тепло/воду, несмотря на экономически обоснованные корректировки для других категорий.

Изменения для ФЛП и самозанятых в Харькове с 1 октября

С 1 октября 2025 года вступают в силу изменения по единому социальному взносу (ЕСВ) для ФЛП и самозанятых лиц.

Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы претендовать на освобождение от уплаты ЕСВ "за себя". Для этого важными станут лишь два условия:

Работодатель уже уплатил за вас ЕСВ;

Сумма уплаченного ЕСВ — не меньше, чем минимальный страховой взнос.

Если работодатель платил меньше, чем минимум, ФЛП или самозанятый должны начислить ЕСВ самостоятельно, с базы не менее минимального взноса.

База начисления ЕСВ в 2025 году ограничивается максимальной величиной — не более 160 000 грн/месяц (20 минимальных зарплат). Эти изменения упростят условия освобождения от ЕСВ для определенных ФЛП и уменьшат административную нагрузку.

Люди смотрят счета за коммуналку. Иллюстративное фото: Freepik

Газ — чего ожидать харьковчанам в октябре

Тариф на газ для бытовых потребителей останется 7,96 грн/м³ до 30 апреля 2026 года. Это охватывает около 98% потребителей.

Вода и водоотведение — будут ли изменения в Харькове с 1 октября

Массового повышения тарифов с 1 октября ожидать не стоит. Локальные изменения возможны в отдельных районах или на уровне конкретных операторов.

Люди выходят из маршрутки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Общественный транспорт — что изменится в Харькове с 1 октября

На сегодня никаких подтвержденных решений по возврату платы за проезд или повышения тарифов в общественном транспорте Харькова с 1 октября нет.

С мая 2022 года проезд в коммунальном транспорте (трамваи, троллейбусы, метро, муниципальные автобусы) в Харькове осуществляется бесплатно для всех пассажиров. Городской голова Игорь Терехов неоднократно заявлял, что власти не планируют отменять бесплатный проезд даже после завершения полномасштабной войны.

Также горсовет уже заложил средства в бюджет на 2025 год для компенсации расходов на бесплатный транспорт.

Итак, сейчас харьковчане могут передвигаться коммунальным транспортом без платы — и, по официальным заявлениям, это условие должно сохраняться с 1 октября до тех пор, пока город имеет возможность его поддерживать.

Ранее мы информировали, какое важное нововведение ждет граждан Украины с 1 октября.

Также мы сообщали о финансовом нововведении в октябре, которое коснется использования оборотных монет.