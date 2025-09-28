Відео
Ціни на комуналку та проїзд — що зміниться у Харкові з 1 жовтня

Ціни на комуналку та проїзд — що зміниться у Харкові з 1 жовтня

Дата публікації: 28 вересня 2025 14:02
Ціни на комуналку — що зміниться у Харкові з 1 жовтня
Люди біля громадського транспорту. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

З наближенням 1 жовтня 2025 року в Харкові готуються до кількох змін у комунальних тарифах, у законодавстві для підприємців та в тарифах на розподіл електроенергії. Деякі рішення вже опубліковані офіційно.

Про це інформують Новини.LIVE.

Зміни у Харкові з 1 жовтня
Люди дивляться рахунки за комуналку. Ілюстративне фото: Freepik

Електроенергія — що зміниться з 1 жовтня для Харкова

Отже, тариф 4,32 грн/кВт-год для побутових споживачів залишиться чинним з 1 жовтня. Для споживачів з двозонним лічильником нічний тариф (з 23:00 до 07:00) складатиме 2,16 грн/кВт-год.  

Водночас у Харківській області з 1 жовтня вводиться новий тариф на послугу з розподілу електроенергії:

  • 1 клас напруги — 565,85 грн/МВт-год (без ПДВ);
  • 2 клас напруги — 2 463,44 грн/МВт-год (без ПДВ);

Це означає, що в рахунках за електроенергію може зрости частина, яка стосується мереж і передачі струму.

Тепло й гаряча вода — чи зміниться щось для харків'ян з 1 жовтня

Тепло й гаряча вода — лишаються фіксовані тарифи, без підвищення для населення.

КП "Харківські теплові мережі" опублікувало рішення виконкому міськради (№ 423 від 20 серпня 2025 року), за яким з 1 жовтня тариф на теплову енергію та гарячу воду залишиться на рівні, який діяв станом на 24 лютого 2022 року, для населення.

Для окремих споживачів вже відомі розрахунки:

  • З приладами обліку — 1 539,50 грн/Гкал;
  • Без лічильників — ≈ 39,38 грн/м² на місяць для гарячої води або централізованого постачання гарячої води.

Це означає, що населення не отримає підвищення в тарифі на тепло/воду, попри економічно обґрунтовані коригування для інших категорій.

Зміни для ФОП та самозайнятих у Харкові з 1 жовтня

З 1 жовтня 2025 року набувають чинності зміни щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОП і самозайнятих осіб.

Тепер не потрібно мати основне місце роботи, щоб претендувати на звільнення від сплати ЄСВ "за себе". Для цього важливими стануть лише дві умови:

  • Роботодавець уже сплатив за вас ЄСВ;
  • Сума сплаченого ЄСВ — не менша, ніж мінімальний страховий внесок.  

Якщо роботодавець сплачував менше, ніж мінімум, ФОП чи самозайнятий мають нарахувати ЄСВ самостійно, з бази не менше мінімального внеску.  

База нарахування ЄСВ у 2025 році обмежується максимальною величиною — не більше 160 000 грн/місяць (20 мінімальних зарплат). Ці зміни спростять умови звільнення від ЄСВ для певних ФОП і зменшать адміністративне навантаження.

Зміни у Харкові з 1 жовтня
Люди дивляться рахунки за комуналку. Ілюстративне фото: Freepik

Газ — чого очікувати харків'янам у жовтні

Тариф на газ для побутових споживачів залишиться 7,96 грн/м³ до 30 квітня 2026 року. Це охоплює близько 98 % споживачів.

Вода та водовідведення — чи будуть зміни у Харкові з 1 жовтня 

Масового підвищення тарифів з 1 жовтня очікувати не варто. Локальні зміни можливі в окремих районах або на рівні конкретних операторів.

Харків зміни
Люди виходять з маршрутки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт — що зміниться у Харкові з 1 жовтня

На сьогодні жодних підтверджених рішень щодо повернення плати за проїзд або підвищення тарифів у громадському транспорті Харкова з 1 жовтня немає. 

З травня 2022 року проїзд у комунальному транспорті (трамваї, тролейбуси, метро, муніципальні автобуси) у Харкові здійснюється безплатно для всіх пасажирів. Міський голова Ігор Терехов неодноразово заявляв, що влада не планує скасовувати безплатний проїзд навіть після завершення повномасштабної війни.  

Також міськрада вже заклала кошти в бюджет на 2025 рік для компенсації витрат на безплатний транспорт.  

Отже, зараз харків’яни можуть пересуватися комунальним транспортом без плати — і, за офіційними заявами, це умова має зберігатися з 1 жовтня доти, доки місто має змогу його підтримувати.

Раніше ми інформували, яке важливе нововведення чекає громадян України з 1 жовтня.

Також ми повідомляли про фінансове нововведення у жовтні, яке торкнеться використання обігових монет.

тарифи ціни на газ Харків електроенергія вода проїзд
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
