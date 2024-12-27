Стоимость проезда в Харькове в 2025 году — сколько будут платить харьковчане

Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года
Городской голова Харькова Игорь Терехов объявил, что в 2025 году тариф на проезд в коммунальном транспорте останется бесплатным. Соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете на следующий год.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
Что компенсирует Харьковский городской совет
Кроме бесплатного проезда бюджет на 2025 год включает финансирование бесплатного питания для жителей города. Ежедневно такую помощь получают около 44-45 тысяч харьковчан.
"Бюджет направлен на социальную защиту населения. В частности, в нем заложены средства на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное питание, которое ежедневно получают 44-45 тыс. жителей. Кроме того, на первый квартал 2025 года мы отменили для предпринимателей все местные налоги и сборы, чтобы бизнес оставался в Харькове. В то же время мы привлекаем кредитные средства на развитие города. В частности, заложили определенные средства на восстановление Харькова и закупку электротранспорта. Несмотря на то, что бюджет — социальный, мы хотим развивать город", — подчеркнул Игорь Терехов.
Мэр также сообщил, что Харьков активно работает над усилением энергетической независимости.
В частности, город закупает когенерационное оборудование и газотурбинные установки для создания собственной генерации электроэнергии. Это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях современных вызовов.
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