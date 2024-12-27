Стоимость проезда в Харькове в 2025 году — сколько будут платить харьковчане

Общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Городской голова Харькова Игорь Терехов объявил, что в 2025 году тариф на проезд в коммунальном транспорте останется бесплатным. Соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете на следующий год.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Читайте также:

Что компенсирует Харьковский городской совет

Кроме бесплатного проезда бюджет на 2025 год включает финансирование бесплатного питания для жителей города. Ежедневно такую помощь получают около 44-45 тысяч харьковчан.

"Бюджет направлен на социальную защиту населения. В частности, в нем заложены средства на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное питание, которое ежедневно получают 44-45 тыс. жителей. Кроме того, на первый квартал 2025 года мы отменили для предпринимателей все местные налоги и сборы, чтобы бизнес оставался в Харькове. В то же время мы привлекаем кредитные средства на развитие города. В частности, заложили определенные средства на восстановление Харькова и закупку электротранспорта. Несмотря на то, что бюджет — социальный, мы хотим развивать город", — подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр также сообщил, что Харьков активно работает над усилением энергетической независимости.

В частности, город закупает когенерационное оборудование и газотурбинные установки для создания собственной генерации электроэнергии. Это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях современных вызовов.

Напомним, стало известно, сколько будут платить украинцы за газ в 2025 году, а также какие будут тарифы на свет для киевлян.