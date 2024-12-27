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Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року

27 грудня 2024 09:40
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вартість проїзду у Харкові у 2025 році — скільки платитимуть харків'яни
Громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міський голова Харкова Ігор Терехов оголосив, що у 2025 році тариф на проїзд у комунальному транспорті залишиться безплатним. Відповідні кошти вже передбачені в міському бюджеті на наступний рік. 

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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Окрім безплатного проїзду, бюджет на 2025 рік включає фінансування безплатного харчування для жителів міста. Щодня таку допомогу отримують близько 44-45 тисяч харків'ян.

"Бюджет спрямований на соціальний захист населення. Зокрема, в ньому закладені кошти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та безкоштовне харчування, яке щодня отримують 44-45 тис. мешканців. Крім того, на перший квартал 2025 року ми скасували для підприємців всі місцеві податки та збори, щоб бізнес залишався в Харкові. Водночас ми залучаємо кредитні кошти на розвиток міста. Зокрема, заклали певні кошти на відбудову Харкова та закупівлю електротранспорту. Незважаючи на те, що бюджет — соціальний, ми хочемо розвивати місто", — підкреслив Ігор Терехов.

Міський голова також повідомив, що Харків активно працює над посиленням енергетичної незалежності.

Зокрема, місто закуповує когенераційне обладнання та газотурбінні установки для створення власної генерації електроенергії. Це дозволить забезпечити стабільне енергопостачання в умовах сучасних викликів.

Нагадаємо, стало відомо, скільки платитимуть українці за газ у 2025 році, а також які будуть тарифи на світло для киян. 

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