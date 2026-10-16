Девушки с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Дождливая погода, которая уже несколько дней держится в Харьковской области, сохранится в регионе и в выходные. Синоптики прогнозируют облачность, утренние туманы и небольшие дожди с грозами, однако уверяют, что температура воздуха останется достаточно комфортной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В субботу, 17 октября, в Харьковской области будет преобладать облачная погода. Ночью — без значительных осадков, однако ночью и утром местами будет сохраняться слабый туман. Днем синоптики прогнозируют местами небольшой дождь и грозу. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15°, а днём столбики термометров поднимутся до +16…+21°.

Погода в Харькове

В Харькове 17 октября ночью осадков не ожидается, а днем прогнозируется небольшой дождь. Ночью и утром город накроет слабый туман. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах +11…+13°, а днем воздух прогреется до +18…+20°.

Пожарная опасность

Благодаря осадкам и высокой влажности ситуация с пожарной опасностью в области остается полностью безопасной. Согласно данным синоптиков, на 17 октября в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме пожарная опасность полностью отсутствует (действует зеленый уровень по всей территории региона).

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Прогноз на 18–26 октября

В ближайшие дни в регионе сохранится облачная погода с периодическими дождями, после чего ожидается стабилизация без осадков:

18 октября: облачно, небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +9…+14°, днём — +15…+20°.

19 октября: облачная погода, дожди. Ветер восточной четверти, 7–12 м/с. Ночью будет +9…+14°, а днём — +13…+18°.

20 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура снизится до +6…+11°, а днём составит +13…+18°.

21 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +6…+11°, днем — +12…+17°.

22–26 октября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в этот период в Харьковской области ожидается погода преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+11°, а дневная — +10…+18°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, причем больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.