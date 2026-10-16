Дівчата з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Волога погода, яка вже кілька днів тримається на Харківщині, продовжить панувати в регіоні й на вихідних. Синоптики прогнозують хмарність, ранкові тумани та невеликі дощі з грозами, проте заспокоюють, що температура повітря залишатиметься досить комфортною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У суботу, 17 жовтня, на Харківщині переважатиме хмарна погода. Вночі — без істотних опадів, проте вночі та вранці місцями утримуватиметься слабкий туман. Вдень синоптики прогнозують місцями невеликий дощ та грозу. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+21°.

Погода у Харкові

У Харкові 17 жовтня вночі буде без істотних опадів, а вдень очікується невеликий дощ. Вночі та вранці місто накриє слабкий туман. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +11…+13°, а вдень повітря прогріється до +18…+20°.

Пожежна небезпека

Завдяки опадам та високій вологості ситуація з пожежною небезпекою в області залишається повністю безпечною. Згідно з даними синоптиків, на 17 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі пожежна небезпека повністю відсутня (діє зелений рівень по всій території регіону).

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Прогноз на 18–26 жовтня

Найближчими днями в регіоні утримуватиметься хмарна погода з періодичними дощами, після чого очікується стабілізація без опадів:

18 жовтня: хмарно, невеликий дощ, місцями гроза. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +9…+14°, удень — +15…+20°.

19 жовтня: хмарна погода, дощі. Вітер східної чверті, 7–12 м/с. Вночі буде +9…+14°, а вдень — +13…+18°.

20 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі температура знизиться до +6…+11°, а вдень становитиме +13…+18°.

21 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Вночі очікується +6…+11°, удень — +12…+17°.

22–26 жовтня: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, у цей період на Харківщині очікується погода переважно без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +4…+11°, а денна — +10…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.