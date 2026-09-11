Погода в Харькове 12 сентября: дожди, туманы и затяжное похолодание

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Теплая и сухая погода в Харьковской области сменяется настоящей сырой осенью. В субботу регион затянут облаками, ночью и утром ожидается туман, а днём местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики предупреждают, что уже с середины сентября в область придет значительное похолодание с длительными осадками и штормовыми порывами ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 12 сентября

В субботу, 12 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер будет восточного направления со скоростью 7–12 м/с.

По области: ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит +9…+14 °С. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а столбики термометров покажут +22…+27 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +10…+12 °С без существенных осадков. Днём ожидается небольшой кратковременный дождь, а воздух прогреется до +23…+25 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на туман и первые локальные осадки, ситуация с пожарной опасностью в области остается критической из-за длительного предшествующего засушливого периода. По данным синоптиков, на 12 сентября чрезвычайный (пятый) класс зафиксирован в большинстве районов: Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине, Лозовой, Великом Бурлуке и Изюме. Лишь в Коломаке ожидается средний (третий) уровень опасности. Спасатели призывают жителей проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 13–21 сентября

Влажная и прохладная погода задержится в регионе надолго, принеся затяжные дожди и понижение температуры:

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13 сентября: ожидается облачная погода. Ночью пройдут дожди, днём — местами небольшой дождь и гроза. Ветер северной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днем — +20…+25 °С.

14 сентября: ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днём — полноценный дождь. Ветер северной четверти, 7–12 м/с. Ожидается заметное похолодание: ночью +9…+14 °С, днём всего +16…+21 °С.

15 сентября: сохранится облачная погода с прояснениями и дождями. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15–20 м/с. Температура ночью — +8…+13 °С, днём — +17…+22 °С.

16 сентября: облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночная температура составит +10…+15 °С, дневная — +18…+23 °С.

17–21 сентября: по данным Укргидрометцентра, в этот период временами ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди с грозами. Ночью термометры покажут +8…+15 °С, а днём воздух будет прогреваться до комфортных +23…+25 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям стоит учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство для почтения памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи.