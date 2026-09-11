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Головна Харків Туман і дощі накриють Харківщину: прогноз на завтра

Туман і дощі накриють Харківщину: прогноз на завтра

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11 вересня 2026 18:33
Погода у Харкові 12 вересня: дощі, тумани та затяжне похолодання
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тепла та суха погода в Харківській області поступається місцем справжній вогкій осені. У суботу регіон затягне хмарами, вночі та вранці очікується туман, а вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі. Синоптики попереджають, що вже із середини вересня в область завітає суттєве похолодання із тривалими опадами та штормовими поривами вітру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 12 вересня

У суботу, 12 вересня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер буде східної чверті зі швидкістю 7–12 м/с.

  • По області: вночі мине без істотних опадів, температура повітря становитиме +9…+14 °С. Удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а стовпчики термометрів покажуть +22…+27 °С. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +10…+12 °С без істотних опадів. Удень очікується невеликий короткочасний дощ, а повітря прогріється до +23…+25 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на туман та перші локальні опади, ситуація з пожежною загрозою в області залишається критичною через тривалий попередній посушливий період. За даними синоптиків, на 12 вересня надзвичайний (п'ятий) клас зафіксовано у більшості районів: Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій, Великому Бурлуці та Ізюмі. Лише в Коломаці очікується середній (третій) рівень небезпеки. Рятувальники закликають жителів бути максимально обачними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 13–21 вересня

Волога та прохолодна погода затримається в регіоні надовго, принісши затяжні дощі та зниження температури: 

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  • 13 вересня: очікується хмарна погода. Вночі пройде дощ, удень — місцями невеликий дощ та гроза. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, удень — +20…+25 °С. 
  • 14 вересня: передбачається хмарність з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень — повноцінний дощ. Вітер північної чверті, 7–12 м/с. Очікується відчутне похолодання: вночі +9…+14 °С, удень лише +16…+21 °С.
  • 15 вересня: утримуватиметься хмарна погода з проясненнями та дощами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі — +8…+13 °С, удень — +17…+22 °С. 
  • 16 вересня: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +10…+15 °С, денна — +18…+23 °С. 
  • 17–21 вересня: за даними Укргідрометцентру, у цей період часом очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі з грозами. Вночі термометри покажуть +8…+15 °С, а вдень повітря прогріватиметься до комфортних +23…+25 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.

Харків Харківська область прогноз погоди температура повітря туман
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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