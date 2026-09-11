Погода у Харкові 12 вересня: дощі, тумани та затяжне похолодання

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тепла та суха погода в Харківській області поступається місцем справжній вогкій осені. У суботу регіон затягне хмарами, вночі та вранці очікується туман, а вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі. Синоптики попереджають, що вже із середини вересня в область завітає суттєве похолодання із тривалими опадами та штормовими поривами вітру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 12 вересня

У суботу, 12 вересня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер буде східної чверті зі швидкістю 7–12 м/с.

По області: вночі мине без істотних опадів, температура повітря становитиме +9…+14 °С. Удень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а стовпчики термометрів покажуть +22…+27 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +10…+12 °С без істотних опадів. Удень очікується невеликий короткочасний дощ, а повітря прогріється до +23…+25 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на туман та перші локальні опади, ситуація з пожежною загрозою в області залишається критичною через тривалий попередній посушливий період. За даними синоптиків, на 12 вересня надзвичайний (п'ятий) клас зафіксовано у більшості районів: Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій, Великому Бурлуці та Ізюмі. Лише в Коломаці очікується середній (третій) рівень небезпеки. Рятувальники закликають жителів бути максимально обачними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 13–21 вересня

Волога та прохолодна погода затримається в регіоні надовго, принісши затяжні дощі та зниження температури:

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13 вересня: очікується хмарна погода. Вночі пройде дощ, удень — місцями невеликий дощ та гроза. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, удень — +20…+25 °С.

14 вересня: передбачається хмарність з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень — повноцінний дощ. Вітер північної чверті, 7–12 м/с. Очікується відчутне похолодання: вночі +9…+14 °С, удень лише +16…+21 °С.

15 вересня: утримуватиметься хмарна погода з проясненнями та дощами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі — +8…+13 °С, удень — +17…+22 °С.

16 вересня: хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +10…+15 °С, денна — +18…+23 °С.

17–21 вересня: за даними Укргідрометцентру, у цей період часом очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі з грозами. Вночі термометри покажуть +8…+15 °С, а вдень повітря прогріватиметься до комфортних +23…+25 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Харкова планують створити інтерактивний простір для вшанування пам’яті полеглих захисників. Основою меморіальної конструкції стане сталева арматура, на якій відвідувачі зможуть залишати стрічки, символіку військових підрозділів та інші пам’ятні речі.