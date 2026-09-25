Погода в Харькове 26 сентября: туманное утро и прогноз на выходные

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Выходные в Харьковской области начнутся с относительно спокойной и сухой погоды, хотя осенние туманы продолжают напоминать о смене сезонов. В субботу, 26 сентября, в области сохранится комфортная теплая погода без значительных осадков, однако водителям следует быть осторожными на дорогах из-за ограниченной видимости ночью и утром. Уже в воскресенье регион снова накроют дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Прогноз по области

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. День пройдет без значительных осадков, однако в ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С. Днём воздух прогреется до приятных +17…+22 °С.

Прогноз по городу на 26 сентября

В Харькове 26 сентября также сохранится сухая и умеренно тёплая погода. Ночью и утром город будет окутан слабым туманом. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет колебаться в пределах +8…+10 °С, а днём столбики термометров поднимутся до +18…+20 °С.

Пожарная опасность в регионе

Благодаря предыдущим дождям и повышенной влажности воздуха риск возникновения пожаров в большинстве районов остается низким или отсутствует. По данным синоптиков, на 26 сентября средняя (третья) степень опасности сохраняется только в Богодухове. Низкий (второй) уровень угрозы прогнозируется для Золочева, Харькова, Слобожанского, Изюма и Лозовой. В то же время в Коломаке, Берестине и Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует.

Читайте также:

Прогноз на 27 сентября – 5 октября

Следующая неделя принесет череду дождливых и сухих дней:

27 сентября: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, днём — полноценный дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью — +10…+15 °С, днём — +16…+21 °С.

28 сентября: облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, днём местами порывы 15–20 м/с. Ночью прогнозируется +9…+14 °С, днём — +18…+23 °С.

29 сентября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью — +8…+13 °С, днём — +16…+21 °С.

30 сентября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночные показатели составят +8…+13 °С, дневные — +16…+21 °С.

1–5 октября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале октября в регионе ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +11 °С, а днем будет прогреваться до +15…+23 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков оказался среди городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.