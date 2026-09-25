Погода у Харкові 26 вересня: туманний ранок та прогноз на вихідні

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вихідні на Харківщині розпочнуться відносно спокійною та сухою погодою, хоча осінні тумани продовжують нагадувати про зміну сезонів. У суботу, 26 вересня, в області утримуватиметься комфортне тепло без істотних опадів, проте водіям слід бути обачними на дорогах через обмежену видимість уночі та вранці. Уже в неділю регіон знову накриють дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У суботу, 26 вересня, на Харківщині прогнозують мінливу хмарність. День мине без істотних опадів, однак у нічні та ранкові години очікується слабкий туман. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С. Удень повітря прогріється до приємних +17…+22 °С.

Прогноз по місту на 26 вересня

У Харкові 26 вересня також утримуватиметься суха та помірно тепла погода. Вночі та вранці місто огортатиме слабкий туман. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі коливатиметься в межах +8…+10 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+20 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки попереднім дощам та підвищеній вологості повітря ризик виникнення пожеж у більшості районів залишається низьким або відсутнім. За даними синоптиків, на 26 вересня середня (третя) небезпека утримується лише у Богодухові. Низький (другий) рівень загрози передбачається для Золочева, Харкова, Слобожанського, Ізюма та Лозової. Водночас у Коломаці, Берестині та Великому Бурлуці пожежна небезпека повністю відсутня.

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Прогноз на 27 вересня – 5 жовтня

Наступний тиждень принесе чергування дощових та сухих днів:

27 вересня: хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень — повноцінний дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі — +10…+15 °С, удень — +16…+21 °С.

28 вересня: хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, удень місцями пориви 15–20 м/с. Вночі прогнозують +9…+14 °С, удень — +18…+23 °С.

29 вересня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі — +8…+13 °С, удень — +16…+21 °С.

30 вересня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Нічні показники становитимуть +8…+13 °С, денні — +16…+21 °С.

1–5 жовтня: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, на початку жовтня в регіоні очікується суха погода без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +11 °С, а вдень прогріватиметься до +15…+23 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.