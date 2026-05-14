Туман и грозы на Харьковщине: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 14 мая 2026 17:55
Туман в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Майская погода на Харьковщине продолжает демонстрировать свой переменчивый характер. Несмотря на постепенное повышение температуры, синоптики предупреждают об ограниченной видимости на дорогах и возможных осадках в ближайшие дни.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 15 мая

Завтра, 15 мая в регионе ожидается переменная облачность. Главной особенностью суток станет густой туман, который накроет область ночью и утром. Видимость составит всего 200-500 метров, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый). Водителям следует быть чрезвычайно внимательными на дорогах.

  • По области: Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. Температура ночью +9...+14°, днем +15...+20°.
  • В Харькове: Ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ночная температура составит +9...+11°, днем столбики термометров поднимутся до +17...+19°. Ветер будет южным, 5-10 м/с.

Пожарная опасность в регионе

Согласно актуальным данным, ситуация с пожарной угрозой в области существенно отличается в зависимости от района. Самый высокий, чрезвычайный уровень опасности (5 класс), зафиксирован в Великом Бурлуке и Берестине. В Лозовой сейчас наблюдается высокая пожарная опасность (4 класс). Для Харькова, Богодухова, Золочева, Коломака и Изюма характерен средний уровень (3 класс). В Купянске показатели остаются низкими (2 класс), а в поселке Слобожанское пожарная опасность пока отсутствует.

Спасатели напоминают, что при таких условиях даже неосторожно брошенная спичка или оставленный без присмотра костер могут привести к масштабному лесному пожару.

Прогноз на 16-19 мая

Со второй половины недели температура воздуха начнет стремительно расти, хотя периодические грозы все еще возможны:

  • 16 мая: Погода стабилизируется, осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +20...+25°.
  • 17 мая: Днем ожидается дождь с грозой, однако станет еще теплее — до +22...+27°.
  • 18-19 мая: В выходные в регион придет настоящая летняя жара. Дневная температура будет достигать отметки +28°. В воскресенье, 19 мая, днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня, 14 мая харьковчан предупреждали о резком изменении погодных условий. В ближайшие дни регион окажется в зоне действия активных атмосферных фронтов, которые принесут с собой грозы и град. Однако температурный фон будет оставаться относительно высоким.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 10 мая прогнозировали теплую погоду без резких температурных изменений. Днем воздух прогревался до почти летних показателей +27 °C.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
