Головна Харків Туман та грози на Харківщині: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 14 травня 2026 17:55
Туман у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Травнева погода на Харківщині продовжує демонструвати свій мінливий характер. Попри поступове підвищення температури, синоптики попереджають про обмежену видимість на дорогах та можливі опади найближчими днями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 15 травня

Завтра, 15 травня в регіоні очікується мінлива хмарність. Головною особливістю доби стане густий туман, який накриє область вночі та вранці. Видимість становитиме лише 200–500 метрів, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпечності (жовтий) . Водіям слід бути надзвичайно уважними на дорогах.

  • По області: Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ та гроза. Температура вночі +9…+14°, вдень +15…+20°. 
  • У Харкові: Вночі без опадів, вдень очікується невеликий дощ. Нічна температура складе +9…+11°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19°. Вітер буде південним, 5–10 м/с.

Пожежна небезпека у регіоні

Згідно з актуальними даними, ситуація з пожежною загрозою в області суттєво різниться залежно від району. Найвищий, надзвичайний рівень небезпеки (5 клас), зафіксовано у Великому Бурлуку та Берестині. У Лозовій наразі спостерігається висока пожежна небезпека (4 клас). Для Харкова, Богодухова, Золочева, Коломака та Ізюма характерний середній рівень (3 клас). У Куп’янську показники залишаються низькими (2 клас), а в селищі Слобожанське пожежна небезпека наразі відсутня.

Рятувальники нагадують, що за таких умов навіть необережно кинутий сірник або залишене без нагляду багаття можуть призвести до масштабної лісової пожежі.

Прогноз на 16–19 травня

З другої половини тижня температура повітря почне стрімко зростати, хоча періодичні грози все ще можливі: 

  • 16 травня: Погода стабілізується, опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +20…+25°.
  • 17 травня: Вдень очікується дощ із грозою, проте стане ще тепліше — до +22…+27°.
  • 18–19 травня: У вихідні в регіон прийде справжня літня спека. Денна температура сягатиме позначки +28°. У неділю, 19 травня, вдень можливий короткочасний дощ із грозою.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні, 14 травня харків'ян попереджали про різку зміну погодних умов. Найближчими днями регіон опиниться у зоні дії активних атмосферних фронтів, що принесуть із собою грози та град. Однак температурний фон залишатиметься відносно високим.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 10 травня прогнозували теплу погоду без різких температурних змін. Вдень повітря прогрівалося до майже літніх показників +27 °C.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
