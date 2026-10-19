Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прохладная погода, установившаяся в Харьковской области, сохранится в регионе в начале недели. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и утренние туманы, однако уверяют, что значительных осадков во вторник не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области на 20 октября

Во вторник, 20 октября, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°, а днем столбики термометров поднимутся до +14…+19°.

Прогноз по Харькову

В Харькове 20 октября существенных осадков также не прогнозируется, однако ночью и утром город окутает слабый туман. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах +9…+11°, а днем воздух прогреется до +16…+18°.

Пожарная опасность в регионе

Благодаря предыдущим дождям ситуация с пожарной опасностью в области полностью стабилизировалась и остается безопасной. Согласно данным синоптиков, на 20 октября в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Лозовой зафиксированы самые низкие уровни угрозы (зеленый и светло-зеленый классы). Спасатели отмечают, что угроза пожаров на открытых территориях минимальна.

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Прогноз на 21–24 октября

В ближайшие дни осенняя погода останется стабильной, местами будут идти небольшие дожди:

21 октября: облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +7…+12°, а днём — +12…+17°.

22 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +7…+12°, днём — +14…+19°.

23 октября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +7…+12°, а днём — +12…+17°.

24 октября: облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха составит +6…+11°, а днем столбики термометров покажут +13…+18°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, причем больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.