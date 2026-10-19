Люди йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прохолодна погода, яка встановилася в Харківській області, продовжить панувати в регіоні на початку тижня. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та ранкові тумани, проте заспокоюють, що істотних опадів у вівторок не очікується.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області на 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер дутиме з північно-східного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19°.

Прогноз по Харкову

У Харкові 20 жовтня істотних опадів також не прогнозують, проте вночі та вранці місто огорне слабкий туман. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +9…+11°, а вдень повітря прогріється до +16…+18°.

Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки попереднім дощам ситуація з пожежною небезпекою в області повністю стабілізувалася та залишається безпечною. Згідно з даними синоптиків, на 20 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині та Лозовій зафіксовано найнижчі рівні загрози (зелений та світло-зелений класи). Рятувальники зазначають, що загроза пожеж на відкритих територіях мінімальна.

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Прогноз на 21–24 жовтня

У наступні дні осіння погода зберігатиметься стабільною, місцями накрапатимуть невеликі дощі:

21 жовтня: хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +7…+12°, а вдень — +12…+17°.

22 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +7…+12°, удень — +14…+19°.

23 жовтня: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +7…+12°, а вдень — +12…+17°.

24 жовтня: хмарно з проясненнями, подекуди можливий невеликий дощ. Вітер східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря становитиме +6…+11°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +13…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.