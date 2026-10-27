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Главная Харьков Туман и порывистый ветер: погода на Харьковщине завтра

Туман и порывистый ветер: погода на Харьковщине завтра

Ua ru
27 октября 2026 18:11
Погода в Харькове 28 октября: туман, ветер и сухой день Новини.LIVE
Город в тумане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится сухая и относительно тёплая осенняя погода. В среду, 28 октября, в регионе ожидается переменная облачность без осадков, хотя ночью синоптики прогнозируют слабый туман, а днём — заметный ветер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В среду, 28 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, однако ночью ожидается слабый туман. Ветер будет восточным со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +12…+17 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 28 октября также будет сухо и без осадков. Ночью город окутает слабый туман. Ветер восточный, 9–14 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре составит +6…+8 °С, а днем воздух прогреется до +14…+16 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в Харьковской области остается стабильной. Согласно данным синоптиков, на 28 октября в Коломаке действует низкий уровень угрозы (светло-зеленый класс). В то же время в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме зафиксирован средний уровень пожарной опасности (желтый класс). Спасатели призывают жителей быть осторожными при обращении с огнем на открытых территориях.

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Прогноз на 29 октября – 1 ноября

В конце недели в регионе сохранится сухая погода, однако уже в начале ноября возможно понижение температуры и дожди:

  • 29 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью ожидается +5…+10 °С тепла, а днём — +12…+17 °С.
  • 30 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +4…+9 °С, днём — +12…+17 °С.
  • 31 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +3…+8 °С, а дневная — +11…+16 °С.
  • 1 ноября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночью ожидается +3…+8 °С тепла, а днём столбики термометров покажут +9…+14 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, причем больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев следует собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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