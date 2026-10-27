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Головна Харків Туман та поривчастий вітер: погода на Харківщині завтра

Туман та поривчастий вітер: погода на Харківщині завтра

Ua ru
27 жовтня 2026 18:11
Погода у Харкові 28 жовтня: туман, вітер та сухий день Новини.LIVE
Місто в тумані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримуватиметься суха та відносно тепла осіння погода. У середу, 28 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів, хоча вночі синоптики прогнозують слабкий туман, а вдень — відчутний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У середу, 28 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, проте вночі очікується слабкий туман. Вітер буде східним зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10°С тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17°С.

Прогноз по місту

У Харкові 28 жовтня також буде сухо та без опадів. У нічний час місто огорне слабкий туман. Вітер східний, 9–14 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8°С тепла, а вдень повітря прогріється до +14…+16°С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в Харківській області залишається стабільною. Згідно з даними синоптиків, на 28 жовтня у Коломаці діє низький рівень загрози (світло-зелений клас). Водночас у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі зафіксовано середній рівень пожежної небезпеки (жовтий клас). Рятувальники закликають жителів бути обережними під час поводження з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 29 жовтня – 1 листопада

Наприкінці тижня в регіоні збережеться суха погода, проте вже на початку листопада можливе зниження температури та дощі: 

  • 29 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі очікується +5…+10°С тепла, а вдень — +12…+17°С. 
  • 30 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +4…+9°С тепла, удень — +12…+17°С. 
  • 31 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +3…+8°С тепла, а денна — +11…+16°С. 
  • 1 листопада: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Вночі очікується +3…+8°С тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+14°С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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