Погода в Харькове на 21 октября — прогноз от синоптиков

Туман и понижение температуры — погода в Харькове завтра
Во вторник, 21 октября, в Харькове и Харьковской области будет облачная погода. Завтра ожидаются дожди и снижение температуры в регионе.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 21 октября
В Харькове 21 октября ночью ожидаются небольшие осадки, но днем будет дождь. Также ночью и утром ожидается слабый туман.
В течение дня ожидается западный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+6 °С, а днем +6...+8 °С.
Погода в Харьковской области на 21 октября
Завтра в области будет облачная погода с небольшими дождями ночью и более сильными осадками ночью. Ночью и утром возможен слабый туман.
Температура воздуха ночью будет +2...+7 °C, днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 °C тепла.
Предупреждение об ухудшении погоды в Харькове
Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в течение 23-24 октября.
На поверхности почвы в эти дни ожидаются заморозки 0...-3 °C. Из-за этого объявлен І уровень опасности — желтый.
Напомним, 20 октября на горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз. Там столбики термометров опустились до -8 °C.
Также синоптики предупредили о холодной погоде 20 октября. В большинстве областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.
