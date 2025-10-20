Погода в Харькове на 21 октября — прогноз от синоптиков

Сильный туман. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 21 октября, в Харькове и Харьковской области будет облачная погода. Завтра ожидаются дожди и снижение температуры в регионе.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Погода в Харькове 21 октября

В Харькове 21 октября ночью ожидаются небольшие осадки, но днем будет дождь. Также ночью и утром ожидается слабый туман.

В течение дня ожидается западный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+6 °С, а днем +6...+8 °С.

Погода в Харьковской области на 21 октября

Завтра в области будет облачная погода с небольшими дождями ночью и более сильными осадками ночью. Ночью и утром возможен слабый туман.

Температура воздуха ночью будет +2...+7 °C, днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 °C тепла.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Предупреждение об ухудшении погоды в Харькове

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в течение 23-24 октября.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

На поверхности почвы в эти дни ожидаются заморозки 0...-3 °C. Из-за этого объявлен І уровень опасности — желтый.

Напомним, 20 октября на горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз. Там столбики термометров опустились до -8 °C.

Также синоптики предупредили о холодной погоде 20 октября. В большинстве областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.