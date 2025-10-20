Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Туман и понижение температуры — погода в Харькове завтра

Туман и понижение температуры — погода в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 14:09
обновлено: 14:09
Погода в Харькове на 21 октября — прогноз от синоптиков
Сильный туман. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 21 октября, в Харькове и Харьковской области будет облачная погода. Завтра ожидаются дожди и снижение температуры в регионе.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове 21 октября

В Харькове 21 октября ночью ожидаются небольшие осадки, но днем будет дождь. Также ночью и утром ожидается слабый туман.

В течение дня ожидается западный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+6 °С, а днем +6...+8 °С.

Погода в Харьковской области на 21 октября

Завтра в области будет облачная погода с небольшими дождями ночью и более сильными осадками ночью. Ночью и утром возможен слабый туман.

Температура воздуха ночью будет +2...+7 °C, днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 °C тепла.

Погода у Харкові на 21 жовтня
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Предупреждение об ухудшении погоды в Харькове

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в течение 23-24 октября.

Прогноз погоди у Харкові 21 жовтня
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

На поверхности почвы в эти дни ожидаются заморозки 0...-3 °C. Из-за этого объявлен І уровень опасности — желтый.

Напомним, 20 октября на горе Поп Иван выпал снег и ударил сильный мороз. Там столбики термометров опустились до -8 °C.

Также синоптики предупредили о холодной погоде 20 октября. В большинстве областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

Харьков Харьковская область осадки туман температура
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации