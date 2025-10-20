Відео
Україна
Туман і зниження температури — погода у Харкові завтра

Туман і зниження температури — погода у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 14:09
Оновлено: 14:44
Погода у Харкові на 21 жовтня — прогноз від синоптиків
Сильний туман. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 21 жовтня, у Харкові та Харківській області буде хмарна погода. Завтра очікуються дощі та зниження температури у регіоні.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

Погода у Харкові 21 жовтня

У Харкові 21 жовтня вночі очікуються невеликі опади, але вдень буде дощ. Також вночі та вранці очікується слабкий туман. 

Упродовж дня очікується західний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+6 °С, а вдень +6...+8 °С.

Погода у Харківській області на 21 жовтня

Завтра в області буде хмарна погода з невеликими дощами вночі та сильнішими опадами вночі. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура повітря вночі буде +2...+7 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5...+10 °C тепла.

Погода у Харкові на 21 жовтня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Попередження про погіршення погоди у Харкові 

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області упродовж 23-24 жовтня. 

Прогноз погоди у Харкові 21 жовтня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

На поверхні ґрунту у ці дні очікується заморозки 0...-3 °C. Через це оголошено І рівень небезпечності — жовтий. 

Нагадаємо, 20 жовтня на горі Піп Іван випав сніг та вдарив сильний мороз. Там стовпчики термометрів опустились до -8 °C. 

Також синоптики попередили про холодну погоду 20 жовтня. У більшості областей очікуються дощі, місцями з мокрим снігом.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
