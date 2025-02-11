В Харькове работает центр по реабилитации животных — репортаж Новини.LIVE

Кот в реабилитационном центре. Фото: скриншот с видео

Представительница общественной организации "Спасение животных Харьков" Ярина Винтонюк рассказала о важности помощи животным во время войны. Волонтеры вывозят котов из зоны боевых действий и городов, которые постоянно под обстрелами врага.

Корреспондент Новини.LIVE посетил реабилитационный центр "Маленький принц" в Харькове.

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"Так как сегодня в Украине война, существует большая потребность спасения животных и помощь именно из зоны боевых действий, где продолжаются бои, где города постоянно под обстрелами находятся. Вследствие этого страдают как люди, так и животные", — отметила Винтонюк.

Она рассказала, что реабилитационный центр для животных "Маленький принц" открыли в 2023 году, потому что понимали, что спасенные во время войны животные нуждаются в особых условиях. Речь идет о более одомашненных условиях, где они могут чувствовать себя в безопасности.

Представитель ОО отметила, что центр приглашает военных, детей и всех желающих прийти туда и пообщаться с котиками.

"Это такая взаимопомощь, потому что котикам не хватает внимания, и так же это поддержка для людей", — добавила она.

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