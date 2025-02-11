У Харкові працює центр з реабілітації тварин — репортаж Новини.LIVE

Кіт в реабілітаційному центрі. Фото: скриншот з відео

Представниця громадської організації "Порятунок тварин Харків" Ярина Вінтонюк розповіла про важливість допомоги тваринам під час війни. Волонтери вивозять котів із зони бойових дій та міст, які постійно під обстрілами ворога.

Кореспондент Новини.LIVE відвідав реабілітаційний центр "Маленький принц" у Харкові.

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"Оскільки сьогодні в Україні війна, є велика потреба порятунку тварин і допомога саме із зони бойових дій, де тривають бої, де міста постійно під обстрілами перебувають. Внаслідок цього страждають як люди, так і тварини", — зазначила Вінтонюк.

Вона розповіла, що реабілітаційний центр для тварин "Маленький принц" відкрили у 2023 році, бо розуміли, що врятовані під час війни тварини потребують особливих умов. Йдеться про більш одомашнені умови, де вони можуть почувати себе в безпеці.

Представниця ГО зазначила, що центр запрошує військових, дітей і всіх охочих прийти туди та поспілкуватися з котиками.

"Це така взаємодопомога, тому що котикам не вистачає уваги, і так само це підтримка для людей", — додала вона.

Нагадаємо, у Миколаєві планують відкрити сучасний центр для безпритульних тварин за майже 60 мільйонів гривень.

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