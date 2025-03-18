Воины Третьей штурмовой провели зачистку на Харьковщине - видео

Удар по пехоте врага. Фото: скриншот из видео

Военные Третьей штурмовой бригады ВСУ провели зачистку оккупантов в Харьковской области. Для этого они использовали беспилотники.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram во вторник, 18 марта.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов на Харьковщине

"Бойцы Третьей штурмовой продолжают кошмарить российские позиции и истреблять живую силу противника", — говорится в сообщении.

На видео видно, как защитники с помощью FPV-дронов "разнесли" вражеские средства: станковый автоматический гранатомет "АГС" и миномет.

А легковую машину, на которой оккупанты пытались убежать от дронов, воины взорвали и сожгли вместе с экипажем. Кроме того, защитники добили российскую пехоту контрольным попаданием.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, бойцы ГУР показали, как уничтожили российские "Град" и "Стрелу" на Запорожском направлении.

А в ДШВ обнародовали кадры, как пилоты дронов 71-й отдельной егерской бригады уничтожили оккупантов в посадках.