Воїни Третьої штурмової провели зачистку на Харківщині — відео

Удар по піхоті ворога. Фото: скриншот з відео

Військові Третьої штурмової бригади ЗСУ провели зачистку окупантів у Харківській області. Для цього вони використали безпілотники.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у вівторок, 18 березня.

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"Бійці Третьої штурмової продовжують кошмарити російські позиції та винищувати живу силу противника", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як захисники за допомогою FPV-дронів "рознесли" ворожі засоби: станковий автоматичний гранатомет "АГС" й міномет.

А легкову автівку, на якій окупанти намагалися втекти від дронів, воїни підірвали й спалили разом з екіпажем. Крім того, захисники добили російську піхоту контрольним влучанням.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, бійці ГУР показали, як знищили російські "Град" і "Стрєлу" на Запорізькому напрямку.

А в ДШВ оприлюднили кадри, як пілоти дронів 71-ї окремої єгерської бригади знищили окупантів в посадках.