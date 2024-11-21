Бойцы Третьей штурмовой уничтожили колонну техники и пехоту россиян на Харьковщине — видео

Уничтожение российской военной техники в Харьковской области. Фото: скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили колонну техники и российскую пехоту. Удары происходили в Харьковской области.

Видео бригада опубликовала в Telegram в четверг, 21 ноября.

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Захватчики продолжают попытки прорываться на фронте. Они решили пойти на позиции Третьей штурмовой колонной из трех ББМ.

После того как первая машина подорвалась на минах, наступление начало "рассыпаться". Пехота врага выходила из бронированных машин.

Артиллерия четырех подразделений Третьей ОШБр поразила почти всю живую силу оккупантов. Останки техники и солдат РФ, отступавших пешком, были уничтожены с помощью сбросов и FPV-дронов.

"Это стальные грозы Команды Выстрел, Всадников Грома и арты первого механизированного. Отпор дронами от Батальона беспилотных систем, первого штурмового, FATUM из Противотанкового, подразделения Mosquitos, а также первого мехбата", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Ранее украинские военные показали, как последний раз захватчик склонился на дерево. Его ликвидировали с помощью дрона.