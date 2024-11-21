Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В 3 ОШБр показали, как разбили технику и пехоту РФ на Харьковщине arrow

В 3 ОШБр показали, как разбили технику и пехоту РФ на Харьковщине

21 ноября 2024 14:59
Аркадий Пастула - Редактор
Бойцы Третьей штурмовой уничтожили колонну техники и пехоту россиян на Харьковщине — видео
Уничтожение российской военной техники в Харьковской области. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили колонну техники и российскую пехоту. Удары происходили в Харьковской области.

Видео бригада опубликовала в Telegram в четверг, 21 ноября.

Читайте также:

Удары по оккупантам в Харьковской области

Захватчики продолжают попытки прорываться на фронте. Они решили пойти на позиции Третьей штурмовой колонной из трех ББМ. 

После того как первая машина подорвалась на минах, наступление начало "рассыпаться". Пехота врага выходила из бронированных машин.

Артиллерия четырех подразделений Третьей ОШБр поразила почти всю живую силу оккупантов. Останки техники и солдат РФ, отступавших пешком, были уничтожены с помощью сбросов и FPV-дронов.

"Это стальные грозы Команды Выстрел, Всадников Грома и арты первого механизированного. Отпор дронами от Батальона беспилотных систем, первого штурмового, FATUM из Противотанкового, подразделения Mosquitos, а также первого мехбата", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Ранее украинские военные показали, как последний раз захватчик склонился на дерево. Его ликвидировали с помощью дрона.

война Украина Харьковская область оккупанты 3 ОШБр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

15:07 Укрзализныця запускает рейсы в столицы Европы — что известно

16:05 Google добавила украинский язык в Gemini — как настроить

15:59 Завтра в одном из районов Одессы не будет воды — адреса бюветов

15:42 Почему власти повышают военный сбор и когда вырастет НДС

15:42 Первый снег в Киеве — фоторепортаж Новини.LIVE

15:27 Ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен и тренер

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

15:25 Как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника

15:23 В Днепре воздушная тревога — угроза обстрела баллистикой

Новость с видео

15:16 Локации STALKER 2 сравнили с реальностью — детали поражают

15:12 В Укрэнерго усилили меры ограничения потребления — что известно

15:07 Укрзализныця запускает рейсы в столицы Европы — что известно

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо