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У 3 ОШБр показали, як знищили техніку та піхоту РФ на Харківщині

21 листопада 2024 14:59
Аркадій Пастула - Редактор
Бійці Третьої штурмової знищили колону техніки та піхоту росіян на Харківщині — відео
Знищення російської військової техніки в Харківській області. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Бійці Третьої окремої  штурмової бригади показали, як знищили колону техніки та російську піхоту. Удари відбувалися в Харківській області.

Відео бригада опублікувала в Telegram у четвер, 21 листопада.

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Загарбники продовжують спроби прориватися на фронті. Вони вирішили піти на позиції Третьої штурмової колоною з трьох ББМ. 

Після того, як перша машина підірвалася на мінах, наступ почав "розсипатися". Піхота ворога виходила з броньованих машин.

Артилерія чотирьох підрозділів Третьої ОШБр вразила майже всю живу силу окупантів. Останки техніки та солдатів РФ, що відступали пішки, були знищені за допомогою скидів і FPV-дронів.

"Це сталеві грози Команди Постріл, Вершників Грому й арти першого механізованого. Відсіч дронами від Батальйону безпілотних систем, першого штурмового, FATUM з Протитанкового, підрозділу Mosquitos, а також першого мехбату", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом останньої доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення.

Раніше українські військові показали, як востаннє загарбник схилився на дерево. Його ліквідували за допомогою дрона.

війна Україна Харківська область окупанти 3 ОШБр

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