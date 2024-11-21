Бійці Третьої штурмової знищили колону техніки та піхоту росіян на Харківщині — відео

Знищення російської військової техніки в Харківській області. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищили колону техніки та російську піхоту. Удари відбувалися в Харківській області.

Відео бригада опублікувала в Telegram у четвер, 21 листопада.

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Загарбники продовжують спроби прориватися на фронті. Вони вирішили піти на позиції Третьої штурмової колоною з трьох ББМ.

Після того, як перша машина підірвалася на мінах, наступ почав "розсипатися". Піхота ворога виходила з броньованих машин.

Артилерія чотирьох підрозділів Третьої ОШБр вразила майже всю живу силу окупантів. Останки техніки та солдатів РФ, що відступали пішки, були знищені за допомогою скидів і FPV-дронів.

"Це сталеві грози Команди Постріл, Вершників Грому й арти першого механізованого. Відсіч дронами від Батальйону безпілотних систем, першого штурмового, FATUM з Протитанкового, підрозділу Mosquitos, а також першого мехбату", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом останньої доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення.

Раніше українські військові показали, як востаннє загарбник схилився на дерево. Його ліквідували за допомогою дрона.