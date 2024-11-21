Бійці Третьої штурмової знищили колону техніки та піхоту росіян на Харківщині — відео

У 3 ОШБр показали, як знищили техніку та піхоту РФ на Харківщині
Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищили колону техніки та російську піхоту. Удари відбувалися в Харківській області.
Відео бригада опублікувала в Telegram у четвер, 21 листопада.
Удари по окупантах на Харківщині
Загарбники продовжують спроби прориватися на фронті. Вони вирішили піти на позиції Третьої штурмової колоною з трьох ББМ.
Після того, як перша машина підірвалася на мінах, наступ почав "розсипатися". Піхота ворога виходила з броньованих машин.
Артилерія чотирьох підрозділів Третьої ОШБр вразила майже всю живу силу окупантів. Останки техніки та солдатів РФ, що відступали пішки, були знищені за допомогою скидів і FPV-дронів.
"Це сталеві грози Команди Постріл, Вершників Грому й арти першого механізованого. Відсіч дронами від Батальйону безпілотних систем, першого штурмового, FATUM з Протитанкового, підрозділу Mosquitos, а також першого мехбату", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом останньої доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення.
Раніше українські військові показали, як востаннє загарбник схилився на дерево. Його ліквідували за допомогою дрона.
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