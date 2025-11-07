Российский удар разрушил отделение Новой почты на Харьковщине

Последствия атаки дронов РФ. Фото: Новая почта

Ночью 7 ноября российские дроны атаковали город Чугуев на Харьковщине, полностью уничтожив отделение №1 Новой почты. Почтовый оператор сообщил, что жертв среди работников и клиентов нет, однако сотни отправлений сгорели при взрыве.

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты в пятницу, 7 ноября.

Удар по Новой почте: уничтожены сотни отправлений

По информации компании, в разрушенном отделении находилось 523 посылки общей объявленной стоимостью около 10 миллионов гривен. Почти все они были полностью уничтожены в результате ночной атаки дронов. В то же время все отправления, направлявшиеся в это отделение, перенаправлены на другую точку обслуживания — отделение №2.

"Ночью 7 ноября вражескими дронами было уничтожено отделение №1 Новой почты в Чугуеве. Работники и клиенты не пострадали" — сообщила "Новая почта".

В компании отметили, что уже начата процедура компенсации стоимости утраченных посылок, а с клиентами свяжутся в ближайшее время для согласования деталей. Работа отделения временно приостановлена, но рядом планируют установить мобильный пункт обслуживания.

Напомним, что "Новая почта" недавно запустила новую услугу "Пункт хранения/передачи", которая позволяет оставлять чемоданы или сумки в отделениях или почтоматах за 30 гривен.

Ранее мы также информировали, что румынская разведка предотвратила попытку поджога офиса "Новой почты" в Бухаресте.