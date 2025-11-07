Російський удар зруйнував відділення Нової пошти на Харківщині

Наслідки атаки дронів РФ. Фото: Нова пошта

Уночі 7 листопада російські дрони атакували місто Чугуїв на Харківщині, повністю знищивши відділення №1 Нової пошти. Поштовий оператор повідомив, що жертв серед працівників і клієнтів немає, однак сотні відправлень згоріли під час вибуху.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти у п'ятницю, 7 листопада.

Удар по Новій пошті: знищено сотні відправлень

За інформацією компанії, у зруйнованому відділенні перебувало 523 посилки загальною оголошеною вартістю близько 10 мільйонів гривень. Майже всі вони були повністю знищені внаслідок нічної атаки дронів. Водночас усі відправлення, що прямували до цього відділення, перенаправлено на іншу точку обслуговування — відділення №2.

"Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 Нової пошти в Чугуєві. Працівники та клієнти не постраждали" — повідомила "Нова пошта".

У компанії наголосили, що вже розпочато процедуру компенсації вартості втрачених посилок, а з клієнтами зв’яжуться найближчим часом для узгодження деталей. Роботу відділення тимчасово призупинено, але поряд планують встановити мобільний пункт обслуговування.

Нагадаємо, що "Нова пошта" нещодавно запустила нову послугу "Пункт зберігання/передачі", яка дозволяє залишати валізи чи сумки у відділеннях або поштоматах за 30 гривень.

Раніше ми також інформували, що румунська розвідка запобігла спробі підпалу офісу "Нової пошти" в Бухаресті.