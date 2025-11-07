Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Чугуєві дронами РФ знищено відділення Нової пошти — деталі

У Чугуєві дронами РФ знищено відділення Нової пошти — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 19:18
Оновлено: 19:18
Російський удар зруйнував відділення Нової пошти на Харківщині
Наслідки атаки дронів РФ. Фото: Нова пошта

Уночі 7 листопада російські дрони атакували місто Чугуїв на Харківщині, повністю знищивши відділення №1 Нової пошти. Поштовий оператор повідомив, що жертв серед працівників і клієнтів немає, однак сотні відправлень згоріли під час вибуху.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама
Читайте також:
Дронами знищено 523 посилки – що сталося в Чугуєві
Наслідки атаки РФ. Фото: Нова пошта

Удар по Новій пошті: знищено сотні відправлень

За інформацією компанії, у зруйнованому відділенні перебувало 523 посилки загальною оголошеною вартістю близько 10 мільйонів гривень. Майже всі вони були повністю знищені внаслідок нічної атаки дронів. Водночас усі відправлення, що прямували до цього відділення, перенаправлено на іншу точку обслуговування — відділення №2.

У Чугуєві дронами РФ знищено відділення Нової пошти — деталі - фото 1
Допис Нової пошти у Telegram. Фото: скриншот

"Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 Нової пошти в Чугуєві. Працівники та клієнти не постраждали" — повідомила "Нова пошта". 

У Чугуєві дрони РФ знищили посилки на 10 мільйонів – Нова пошта
Наслідки атаки дронів. Фото: Нова пошта

У компанії наголосили, що вже розпочато процедуру компенсації вартості втрачених посилок, а з клієнтами зв’яжуться найближчим часом для узгодження деталей. Роботу відділення тимчасово призупинено, але поряд планують встановити мобільний пункт обслуговування. 

Нагадаємо, що "Нова пошта" нещодавно запустила нову послугу "Пункт зберігання/передачі", яка дозволяє залишати валізи чи сумки у відділеннях або поштоматах за 30 гривень.

Раніше ми також інформували, що румунська розвідка запобігла спробі підпалу офісу "Нової пошти" в Бухаресті.

Нова пошта Харківська область дрони БпЛА безпілотники
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації