В ГПСУ показали, как уничтожили блиндаж и бронетехнику оккупантов в Харьковской области

Поражение российской бронетехники. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую военную технику. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области показали, как работают по противнику.

Видео опубликовала ГПСУ.

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Пограничникам бригады Гвардии наступления "Стальная граница" удалось уничтожить российский блиндаж и пехотинца армии РФ. К тому же они поразили бронетехнику захватчиков.

Напомним, украинские военные продвинулись в западной части Запорожской области. В то же время российские силы расширили зону контроля возле ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки.

Также мы писали, что тяжелая ситуация на фронте сейчас наблюдается на Авдеевском и Купянском направлениях. Враг пытается взять Авдеевку методом мясных штурмов, как это было в Бахмуте в прошлом году.

Добавим, бои за село Табаевку Харьковской области продолжаются. Сейчас оно не захвачено российской армией, ожесточенные бои продолжаются.