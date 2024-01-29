В ГПСУ показали, как уничтожили блиндаж и бронетехнику оккупантов в Харьковской области
Украинские защитники ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую военную технику. Так, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области показали, как работают по противнику.
Видео опубликовала ГПСУ.
Удар по оккупантам в Харьковской области
Пограничникам бригады Гвардии наступления "Стальная граница" удалось уничтожить российский блиндаж и пехотинца армии РФ. К тому же они поразили бронетехнику захватчиков.
Напомним, украинские военные продвинулись в западной части Запорожской области. В то же время российские силы расширили зону контроля возле ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки.
Также мы писали, что тяжелая ситуация на фронте сейчас наблюдается на Авдеевском и Купянском направлениях. Враг пытается взять Авдеевку методом мясных штурмов, как это было в Бахмуте в прошлом году.
Добавим, бои за село Табаевку Харьковской области продолжаются. Сейчас оно не захвачено российской армией, ожесточенные бои продолжаются.
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